晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

散戶信心爆棚！7月證券劃撥存款餘額衝上3.6兆創新高

2025/08/22 17:40

AI題材引爆加上對等關稅不確定性降低，台股大漲，散戶信心爆棚，根據央行最新公布數據，7月證券劃撥存款餘額來到3兆6709億元，突破歷史高點。（資料照，記者陳逸寬攝）AI題材引爆加上對等關稅不確定性降低，台股大漲，散戶信心爆棚，根據央行最新公布數據，7月證券劃撥存款餘額來到3兆6709億元，突破歷史高點。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕AI題材引爆加上美國政府對等關稅不確定性降低，台股大漲，散戶信心爆棚，根據中央銀行最新公布數據，7月證券劃撥存款餘額大增2635億元，來到3兆6709億元，不僅月增額創新高，餘額亦突破歷史高點。

央行今日公布國內金融情況，央行官員表示，由於7月股市轉好，交易轉趨活絡，7月證券劃撥存款餘額與月增額同步創新高外，股票市場融資餘額期底數3152億元也比6月增加98億元。

自然人交易比重從6月的47%大幅上升至51.3%，寫下今年3月以來新高；因自然人（包含散戶、大戶）積極進場，外資雖然7月在集中市場買超逾2000億元，但佔比由上月36.8%下滑至34.3%，本國法人比重也同步將至14.4%。

另外，外匯存款期底餘額止步連4降，7月回升至8兆6439億元。官員指出，7月台灣出口表現仍然很不錯，不過因為新台幣匯價回穩，轉換成新台幣增加，加上民間部門收回國外長期投資債票券、股權投資等，使外匯存款略有增加，但與去年同期相比仍減少7.36%。

7月外國人新台幣存款期底餘額雖略增至1916億元，若觀察日平均數呈現下滑，與外資大幅買超台股有關。

整體來看，7月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為1.20%及0.58%；M1B年增率上升為2.86%，主要是活期儲蓄存款年增率上升，M2年增率略降為3.42%，則是受到所得稅遞延繳納，稅款入庫時點異於去年所致。累計今年1至7月M1B及M2平均年增率分別為2.63%及4.16%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財