國壽外價準備金逾564億 台幣升貶1％影響損益60億

國泰金控今舉行第2季法說會，受台幣升值與去年高基期影響，國泰金控第2季合併稅後盈餘為136.94億元。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬、實習記者林子云／台北報導〕國泰金今舉行第2季法說會，受台幣升值與去年高基期影響，國泰金控第2季合併稅後盈餘為136.94億元，較去年同期下滑60%；上半年累計合併稅後盈餘達459.09億元，年減36%，EPS為2.89元。國壽執行副總林昭廷表示，目前外匯價格變動準備金到8月21日已超過6月底的564億元；台幣升貶1%對國壽損益影響約60億元，國壽可承擔台幣升值範圍仍維持在27.5至28元。

國泰金子公司國泰人壽第2季稅後盈餘為6.55億元，上半年累計稅後盈餘為190.07億元，受到台幣升值及資本市場波動影響，獲利減少；國泰世華銀行上半年稅後盈餘233億元，受惠於存放款動能與手續費收入，全年淨利差維持在1.5%以上。在產險方面，商業險業績表現良好，自有通路佔比逾五成。

外界關注國壽外匯價格變動準備金的水位，林昭廷說明，外匯價格變動準備金到8月21日已超過6月底的564億元。7月一度跌到300多億元，是因為新台幣在7月幾乎不動，僅小幅貶值0.01%，但其他雜幣都貶2%至3%，替代避險部份產生損失。

他進一步說明，台幣從7月以來就呈貶值態勢，連帶無本金交割遠期外匯（NDF）評價受影響，但相較之下，8月雜幣變動不大，新台幣則持續貶值，因此8月外價準備金水位顯著提高。

林昭廷提到，目前國壽的避險比率低於3月的69%，約為60、61%，主要因為NDF價格太貴，太貴的NDF到期就不會展期。而隨著避險比率降低，台幣貶值對外價準備金的貢獻就會比較大。林昭廷表示，目前雜幣對台幣的有效性仍在4成，以此估算，台幣升貶1%對國壽損益影響約60億元，國壽可承擔台幣升值範圍仍維持在27.5至28元。

他強調，國壽避險策略還是維持傳統避險低約50-55%、高約7成的範圍動態調整，搭配替代避險，這樣策略不會因為對台幣有漲貶不同預期而改變。

國泰金控總經理李長庚則表示，在美國對等關稅壓力下，全球各國龐大的對美投資以及軍事設備、飛機、農產品、能源等採購，許多國家都有對美能源、農業、軍事、飛機等等的大筆採購，對美元產生龐大的需求，對美元的影響值得關注。

對於美國關稅帶來的影響，國泰世華銀副總陳冠學說明，4月以來已針對可能受到關稅影響的1400多家法金客戶進行逐案審查，從中挑出36家相對可能受影響的客戶，他指出，目前36家客戶的整體放款金額不到50億元，僅占企業放款總額的0.7%，未來將會持續提供協助包括避險資訊等，也會根據銀行公會的決議，為客戶提供必要紓困措施。

