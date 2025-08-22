與中建交被慘坑！北京近2年半對宏都拉斯採購額不及台灣1年

宏都拉斯在2023年3月與中國建交以來，宏國對中貿易逆差不斷擴大，受創最嚴重的產業之一就是白蝦。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據最新統計，宏都拉斯在2023年3月與台斷交，轉與中國建交以來，宏國對中貿易逆差不斷擴大，中宏建交迄今已近2年半，宏國對中出口總額只有1.079億美元（約台幣33億），不及2022年與台斷交前1年，宏國對台出口額1.211億美元（約台幣37億）。宏中建交受創最嚴重的產業之一就是白蝦，在北京未兌現承諾下，白蝦出口量雪崩 67%，出口額暴跌78%。

《中美洲360》（Centroamerica360）報導，宏都拉斯中央銀行（BCH）的數據顯示，宏國與台斷交、加強與中國關係後，宏國面臨貿易逆差不斷擴大、對亞洲市場出口急劇下滑的挑戰。

請繼續往下閱讀...

統計顯示，自2023年3月宏國與北京建交以來，宏國對中出口額僅1.079億美元，相較之下，光是2022年宏國與台建交的最後一年，宏國就對台灣出口1.211億美元。

宏都拉斯在野黨總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）之前表示，若勝選，將重新檢視與中國簽署的協議，並恢復與台灣的邦交關係。（路透）

台宏外交關係生變後，台灣對宏國的進口量逐漸下滑，衝擊宏國出口。2025年上半年，宏國對台出口額僅1890萬美元（約台幣5.8億），遠低於2024年同期的3330萬美元（約台幣10億）。

與此同時，今年上半年宏國對中貿易逆差擴大至14.769億美元（約台幣452億），高於2024年的11.597億美元（約台幣355億）和2023年的10.735億美元（約台幣328億）。

報導直指，宏國與台斷交，轉而與中國建交，受創最嚴重的產業之一就是白蝦，而且中國未兌現承諾，造成白蝦出口量雪崩 67%，出口額暴跌78%。

不僅如此，宏國對中貿易逆差擴大直接衝擊經濟，削弱農業和製造業等關鍵產業，使其無法在中國市場保持競爭力。

此外，中國企業的大舉入侵也扼殺了宏國當地商家的活力，導致宏國企業的銷售額銳減70%。報導提及，中貨入侵範圍廣泛，正在影響宏國微型、小型、中型和大型企業，衝擊200萬依賴小型企業的民眾。而且進口商正在銷售一次性中國劣質商品，而這些產品在宏國市場需求旺盛，因為宏國人口袋沒有錢。

報導指出，宏國與中國目前正處於自由貿易協定談判的最後階段。然而，自2024年7月舉行的第六輪談判以來，談判一直沒有進展。儘管兩國已簽署20多項合作、教育、文化和免簽協議，但預期的經濟效益尚未實現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法