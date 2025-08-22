保發中心提實支實付醫療險保費調漲指引 國泰金李長庚樂觀其成

國泰金控今舉行第2季法說會，右為國泰金控總經理李長庚。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕近年實支實付醫療險損失率持續攀高，保險業者苦不堪言。對此，金管會委託保發中心研議「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，日前已報到金管會，未來1年期以下保證續保的實支實付醫療險，可能面臨保費調漲。對此國泰金控總經理李長庚認為，指引內容看得出來有要兼顧保戶權益和保險業者長期經營穩健，他樂見其成。

保發中心提出的指引內容，針對1年期以下保證續保的健康險，保單商品必須符合兩要件才能申請調整保費：保單開賣至今呈現長期虧損；且近3到5年理賠持續惡化，保單實際損失率超過預期損失率。如果虧損僅為單一年度，就不符合。

符合兩要件的保單商品，業者可向金管會申請調整保費，經核准後，第1年最多調漲3成，後續每年最多調漲1成，到收支平衡為止。

李長庚表示，調漲保費一方面有法律層面問題，也有保戶認知問題，但條款是保證續保不保證保費價格，而隨著醫療成本上升、外在環境改變，保費費率要維持20年保證不變也不太可能。但就要看金管會和保發中心如何兼顧保戶權益，以及保險業者長期經營穩健。

他指出，就目前公布的草案，覺得是兩者要兼顧，因此他樂觀其成。因為一個好的保障型商品能夠持續保障民眾，但也不能外在環境改變，要保費費率永遠不調整；某種程度上保費機制的調整，讓彼此雙方都可以接受，他覺得是應當的方向。

