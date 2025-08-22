房貸拉「緊」報！ 京城銀自住客免排隊再增50億額度

京城銀即將在10月1日正式併入永豐金，今日舉行最後一次法人說明會，圖左至右為財務部經理莊世琪、總經理姜宏亮、發言人尤其偉（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕受到央行信用管制衝擊，銀行房貸量能緊縮，許多民眾哀號「貸不到」，但京城銀（2809）上半年的房貸卻持續成長，對此，京城銀總經理姜宏亮表示，京城銀房貸額度綽綽有餘、不用排隊，只要是自住客都會承接，近期更已向金管會核備增加50億元額度，應可滿足自住客的貸款需求。

京城銀即將在10月1日正式併入永豐金（2880），今日舉行2025年上半年法人說明會，算是以京城銀身分舉辦的最後一次法人說明會。京城銀2025年上半年淨收益43.19億元，稅後損益15.74億元，每股稅後盈餘1.42元，截至2025年上半年每股淨值為51.67元。

主要分行據點多在南部的京城銀行，面對近期房貸市場的資金需求，也感受到市場的熱度。姜宏亮表示，過去京城銀房貸的業務較少，近期因為央行的第7波信用管制，較多客戶前來申辦房貸，且過去依據銀行法72-2條的放貸指標僅24.3%，考量到客戶的需求，只要是「自住」，包括首購族、父母買給小孩、夫妻購買，只要不是買來投資、轉租都會承作，但不接投資客及房仲的客戶。

姜宏亮表示，考量市場需求，京城銀上個月才向銀行局核備，再增加50億元的承作額度，即使如此，加上50億元後，72-2條的放貸比例仍未達25%。面對其他的民營銀行目前申辦房貸都要排隊，甚至要排上3個月以上，京城銀表示，該行原本的核貸流程就較他行快，目前申辦不用排隊，應該不用等太久就可撥款，至於放款年息約在2.6%至2.7%之間。

