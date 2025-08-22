漢來美食小金雞「島語」插旗高雄漢神 年營收挑戰5億元

漢來美食旗下小金雞吃到飽buffet品牌「島語」，第2家店插旗高雄漢神百貨，砸2億元打造。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）旗下小金雞吃到飽buffet品牌「島語」，第2家店插旗高雄漢神百貨，砸2億元打造，價位落在1490元~2090元，預估單店年營收將達5億元。

漢來美食董事長林淑婷表示，兩年前，台北南港「島語」首家店以「Fine Dining」為核心概念，2店高雄漢神店更進化成「重新定義自助餐的尊榮體驗」，打造9座島檯，每座主題餐檯菜色以1間獨立餐廳裡會供應的招牌菜設定。



「島語」高雄漢神店中增加的島檯名為「極」，1座提供各式炸物、串揚的專場，為了更極致的表現日料板前職人精神、即時現做的精髓，規劃島檯時設置了6個座位，就像坐在居酒屋的板前一樣，可以邊吃邊欣賞廚師製做料理。

全場660坪空間僅設350席，半包廂的動線設計和取餐走道巧妙區隔座位，讓客人享用美食時不會受到往來取餐客人的干擾，同時考慮到團體用餐的需求，擁有3間分別可容納30人並打通的包廂，可以滿足企業小型尾牙春酒，或舉辦同學會或謝師宴需求，配置投影布幕設備和洗手檯，讓團體使用上更加便利。

「島語」高雄店內外場工作人員的制服，是由國際知名華裔服裝設計師Daniel Wong精心設計規畫，設計靈感來自透過車窗欣賞到大自然流動的景色，將經典印花設計結合海上波光、天空飛影與山林間的生命律動，整體以黃綠色系呈現山、海與叢林豐沛的能量。

林淑婷表示，漢來美食目前旗下有7間海港餐廳和2間島語，光是自助餐品牌創造的業績，就占集團每年約4成的營收，「島語」今、明兩年還會加速展店，即將在桃園台茂開出「島語」第3店，並預計會在明年首季插旗台中漢神洲際購物中心、第2季落腳台北大巨蛋。

漢來美食上半年營收31.51億元、稅後淨利2.6億元，每股盈餘6.15元，營收、毛利率及營益率均創歷史新高，受惠「小金雞」展店效益，明年營收可望成長3成。

