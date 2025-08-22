晴時多雲

慘！美餐廳發布新標誌後股價暴跌 市值蒸發28.7億

2025/08/22 16:11

美國連鎖餐廳Cracker Barrel21日推出新標誌後股價暴跌。（擷自X@TimberHandsFam）美國連鎖餐廳Cracker Barrel21日推出新標誌後股價暴跌。（擷自X@TimberHandsFam）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國連鎖餐廳Cracker Barrel 於21日推出新標誌後股價暴跌，市值蒸發近9400萬美元（約台幣28.7億元）。新設計摒棄長期以來倚靠桶子的男子形象，取而代之的是僅包含餐廳名稱的簡潔標識。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，Cracker Barrel 21日股價下跌4.22美元，跌幅7.2%，至54.80美元，市值蒸發9400萬美元。

華爾街對標誌改版的反應，正值Cracker Barrel努力透過推出新菜單和重新裝修門市來重塑形象之際。這家擁有55年歷史的連鎖餐廳，選擇摒棄老舊設計風格，轉而採用更現代化外觀。舊標誌中男人和桶子代表著「人們聚集在舊鄉村體驗餐廳一起分享故事」。

雖然行銷失誤可能會引發投資人對公司策略的質疑，但公司股價因標誌改版而大幅下跌情況並不常見。Cracker Barrel在給哥倫比亞廣播公司的聲明中指出，標誌中被稱為「赫歇爾叔叔」（Uncle Herschel）的男子，將繼續在該餐廳和其菜單上佔據中心位置。

Cracker Barrel還強調，餐廳價值觀及其核心仍沒有改變。

曾在金融業多家公司擔任行銷長的醫療服務品牌Bolt Health創辦人達爾斯特羅姆（Kevin Dahlstrom）稱，Cracker Barrel品牌重塑是一場「慘敗」。他強調，行銷終極目標是打造一個讓顧客真正在乎的品牌，並讓他們感受到歸屬感。

