美企來台投資、也歡迎台企到美設點 AIT：這就是美台合作的樣子

AIT高雄分處長張子霖提到過去5年、美企在南台灣投資大約500億元台幣，美國也歡迎台灣企業到美國設據點，這就是美台合作的樣貌。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕AIT高雄分處長張子霖指出，過去5年、美國企業在南台灣投資了大約500億元台幣，與本地夥伴一起創造最尖端的工廠、研發中心和科技新創，美國也歡迎台灣企業到美國設據點，這就是美台合作的樣子。

張子霖今受邀參加亞灣新創大南方開幕式，他上台致詞時先以台語向全場問候、誠意十足，接著大力稱許南台灣這幾年的發展。

請繼續往下閱讀...

他指出，過去5年、美國企業在南台灣投資了大約500億元台幣，與本地夥伴一起創造最尖端的工廠、研發中心和科技新創，這些投資、正在把南台灣轉變成為全球先進科技創新和合作的中心。

他舉例像NVIDIA、AMD、IBM這樣的美國公司，不僅是來這裡（南部）設立分公司，他們還將與本地夥伴（科技業者）攜手合作，建設各項基礎設施並設法突破可能的界限

張子霖說，我們（美台）一起創造了最尖端的工廠、研發中心和科技新創公司，這些都在塑造未來，同時美國也歡迎台灣企業到美國設立據點，利用美國作為全球成長的平台。

他進一步解讀，這些投資代表了美台經濟共同成長的合作夥伴關係，強調這就是美台合作的樣子，它將讓南台灣在全球地圖上發光發亮。

張子霖說，這些未來不是即將倒來，他已經在這裡，南台灣正在引領潮流，且全世界都在關注。

