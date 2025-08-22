台師大與台積電合作 熊本28位大學生來台暑修半導體

台師大攜手台積電，今年暑假開辦「第一屆世界青年半導體與人工智慧暑期研習」，日本熊本28位大學生來台參加。（台師大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕因應半導體產業趨勢，國立台灣師範大學今年首度開設為期兩週的「半導體與人工智慧」暑期密集課程，並與台積電合作，搭起跨國共學橋樑，吸引日本的熊本大學與熊本縣立大學28位學生參加，返國後修課學分可獲母校採計，台日攜手培育國際半導體人才。

台師大理學院、科技與工程學院多位教師合授課程，內容涵蓋半導體的基礎理論、積體電路設計及人工智慧AIoT的實作應用，也安排參訪台積電、筑波醫電等企業，並與國語教學中心合作，舉辦「第一屆世界青年半導體與人工智慧暑期研習」，參與學生除了日本大學生外，亦有台師大各科系學生及台科大印尼學生共49人。

請繼續往下閱讀...

而為因應台積電在日本熊本設廠，以及國際半導體供應鏈佈局趨勢，課程全部採用EMI（全英文授課）進行，並搭配基礎華語學習、台灣文化認識、文化參訪等活動，也安排台師大學生擔任學伴，以分組形式，讓各國學生有討論交流的機會，共同學習半導體產業知識之餘，也能建立跨越國籍的情誼。

熊本大學情報融合學環長城本啓介（Shiromoto KEISUKE）及熊本縣立大學綜合管理學院長宮園博光（Miyazono HIROMITSU）出席結業式，並擔任分組報告的評審，待課程成績送出後，兩所日本大學學生就可憑成績單，回母校進行學分採計。

城本啓介表示，台日學生共同上課，學生不僅能學習專業知識，課堂內外皆能累積跨文化的互動經驗；宮園博光說，日本是採3學期、15週學制（第一學期從4月到7月；第二學期從10月到隔年1月），學生能利用暑假空檔與台灣學生一起學習，是個很難得的機會。而「半導體與人工智慧」授課老師、物理學系教授劉祥麟居中牽線三校合作，他表示，台灣學生無需出國，亦有在地國際化學習體驗，並結交日本朋友。

台師大教務長劉美慧表示，去年暑假試辦擴大授課計畫，學生免繳交學分費，教師授課鐘點費也提高，今年開設109門暑期課程，比去年增加42門課，總計有2600多位學生選課。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法