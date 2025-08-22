晴時多雲

TPCA：2025軟板產值破200億美元 AI眼鏡成新亮點

2025/08/22 14:54

宏達電近來發表VIVE Eagle後，股價持續強勢。（記者王憶紅攝）宏達電近來發表VIVE Eagle後，股價持續強勢。（記者王憶紅攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣電路板協會（TPCA）與工研院產科國際所8月發布《2025全球軟板產業觀測》，報告指出2024年全球軟板產值達188.7億美元，年增2.8%，手機為最大應用類別。展望2025年，市場規模可望擴大至200.8億美元，年成長6.4%，惟關稅政策與終端需求的波動仍是主要的不確定因素。新興應用如AI眼鏡，有望為產業注入新動能，加速軟板應用的多元化轉型。

回顧2024年全球軟板市場表現平穩，成長動能來自全球經濟回溫及手機、車用需求增加，但軟板在AI伺服器應用有限，僅於HDD儲存領域受惠。其中全球手機年出貨量穩定在十億支以上，使得手機為軟板的最大應用領域，占比高達55.8%，其廣泛應用於顯示觸控模組、相機模組、天線及連接排線等。非手機應用方面，電腦占18.3%、汽車占15.8%、穿戴式裝置占6.7%。其中，車用軟板受電動車市場擴張帶動，長尺寸電池軟板需求同步增加，惟目前仍由中國大陸與日本廠商掌握主導權。

在企業市佔方面，台灣臻鼎科技以19.9%穩居全球第一，其次為陸廠東山精密（14.6%）、日廠Mektron（13.0%）、韓廠BH（6.8%）、日廠日東電工（4.7%）等。前三大廠商合計市占率接近五成，顯示產業高度集中的特性。

2025年軟板產業維持成長態勢，但各應用領域表現分化。手機市場受關稅、經濟不確定及二手市場擴張影響，全球出貨量預估僅增長0.6%至12.4億支。然而，AI技術下放至中階機種，AI手機滲透率將達37%，出貨4.6億支，有望推升軟板用量與整體產值成長。

電腦市場相對穩健，受惠於企業用戶的Windows 11換機需求，預估2025年出貨2.7億台，年增4.1%，其中AI PC占比達41%、出貨1.1億台。相較其他應用，汽車產業在2025年面臨的挑戰更為嚴峻。美國對進口汽車課徵25% 關稅的政策，進一步加劇全球供應鏈與貿易環境的不確定性。2025年全球汽車出貨量預計9,000萬輛，年增1.5%；電動車出貨2,630萬輛，年增17.0%，但隨著中國大陸車廠庫存水位攀升、價格競爭日益激烈，不利未來電動車市場的發展。

雖然AI伺服器未直接採用軟板於高速運算模組，但HDD儲存需求持續穩定成長，帶動應用於讀寫臂的軟板維持良好表現。整體而言，產業仍面臨多重不確定風險：關稅雖可能刺激短期拉貨，但也恐削弱下半年動能；同時，美元對中、日、台、韓的匯率波動亦將影響軟板的全球競爭格局。

TPCA預估，AI眼鏡為2025年軟板應用新焦點。智慧眼鏡自2012年Google Glass問世以來持續演進，隨著運算能力提升與生成式AI應用普及，AI眼鏡有望成為新一代AI終端載具。2024年全球智慧眼鏡出貨1018.8萬台，其中AI眼鏡271.1萬台；2025年預估將飆升至882.8萬台，年增225.6%，成為市場主要推力。AI眼鏡對軟板在設計精度、材料散熱與耐用性上提出更高要求，也為廠商開啟高附加價值市場。此外，醫療與人形機器人領域的軟板應用亦方興未艾，值得持續關注。

此外，今年TPCA Show將於10月22日至24日於南港展覽館舉行，匯聚全球主要的電路板及載板供應鏈，與展示最新技術成果，展覽規模亦創歷年新高。開幕當日，特別邀請欣興電子董事長曾子章發表開幕演講；同日，TPCA將舉辦產業領袖高峰會，邀請從EMS到PCB的產業鏈高層進行深度對談，剖析市場趨勢與合作契機。10月23日的「半導體與PCB異質整合高峰論壇」，將由臻鼎科技主持，探討PCB與半導體的鏈結與應用前景。同檔期的IMPACT國際研討會亦集結台積電、AWS、Intel、Sony等重量級講者，為今年PCB與電子產業最具規模與影響力的盛會。

