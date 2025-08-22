晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普大罵再生能源 曾文生：能源是總和觀念 不能只看喜歡的

2025/08/22 13:56

台電董事長曾文生（右）接受專訪。他說，能源的使用最後是一個「總和的觀念」，能源的使用都有缺點，把能源的優點放在最需要它的地方，才是重點。（節目提供）台電董事長曾文生（右）接受專訪。他說，能源的使用最後是一個「總和的觀念」，能源的使用都有缺點，把能源的優點放在最需要它的地方，才是重點。（節目提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕823公投倒數，恰好美國總統川普對風電、光電等再生能源大力抨擊，台電董事長曾文生在專訪表示，能源的使用最後是一個「總和的觀念」，能源的使用都有缺點，但把能源的優點放在最需要它的地方，才是重點。

美國總統川普（Donald Trump）20日在自家社群平台「Truth Social」上發文，痛批風力和太陽能發電為「世紀大騙局」，並稱這些再生能源計畫正在導致電價飆漲，誓言他的政府不會再核准任何新的風力和太陽能發電計畫。

曾文生今天在「POP撞新聞」節目專訪被問到川普抨擊再生能源看法。他表示，對於任何一種發電方式都有各種講法，我們不能夠只講你喜歡、只聽你喜歡的。

曾文生反問，若川普總統講的事情都是要奉行的標準，那他更早之前講過「Beautiful and clean coal」美麗又乾淨的煤（指燃煤火力發電）。

他強調，能源的使用都有缺點，但是你怎麼樣把它的優點放在最需要它的地方，這個就是個重點，能源的使用最後是一個「總和的觀念」，台電是把所有的東西都加在一起，最後通過電網再分配給所有人。

曾文生舉例，在台灣所有的能源有它的適地性與組合方式，如颱風造成很大的衝擊跟影響，就會討論微電網，要搭配儲能、光電板等，就有它特定的價值。他也補充，再生能源的一些設置的地點當然有需要討論，但大家不要誤解這一次看到的那個光電板被吹翻掉，是在同一個區位，其實佔比是非常低。

他透露，一位做漁電共生業者向他反應，被社會一片撻伐，現在都不知道要做，還是不要做，但其實這次颱風影響光電板，約是0.025%、不到0.1%，但被反對，局部的事被擴大成全面，造成議題發酵。曾文生強調，台灣接下來發展需要很多的能源，都需要做相關討論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財