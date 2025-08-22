川普大罵再生能源 曾文生：能源是總和觀念 不能只看喜歡的

台電董事長曾文生（右）接受專訪。他說，能源的使用最後是一個「總和的觀念」，能源的使用都有缺點，把能源的優點放在最需要它的地方，才是重點。（節目提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕823公投倒數，恰好美國總統川普對風電、光電等再生能源大力抨擊，台電董事長曾文生在專訪表示，能源的使用最後是一個「總和的觀念」，能源的使用都有缺點，但把能源的優點放在最需要它的地方，才是重點。

美國總統川普（Donald Trump）20日在自家社群平台「Truth Social」上發文，痛批風力和太陽能發電為「世紀大騙局」，並稱這些再生能源計畫正在導致電價飆漲，誓言他的政府不會再核准任何新的風力和太陽能發電計畫。

曾文生今天在「POP撞新聞」節目專訪被問到川普抨擊再生能源看法。他表示，對於任何一種發電方式都有各種講法，我們不能夠只講你喜歡、只聽你喜歡的。

曾文生反問，若川普總統講的事情都是要奉行的標準，那他更早之前講過「Beautiful and clean coal」美麗又乾淨的煤（指燃煤火力發電）。

他強調，能源的使用都有缺點，但是你怎麼樣把它的優點放在最需要它的地方，這個就是個重點，能源的使用最後是一個「總和的觀念」，台電是把所有的東西都加在一起，最後通過電網再分配給所有人。

曾文生舉例，在台灣所有的能源有它的適地性與組合方式，如颱風造成很大的衝擊跟影響，就會討論微電網，要搭配儲能、光電板等，就有它特定的價值。他也補充，再生能源的一些設置的地點當然有需要討論，但大家不要誤解這一次看到的那個光電板被吹翻掉，是在同一個區位，其實佔比是非常低。

他透露，一位做漁電共生業者向他反應，被社會一片撻伐，現在都不知道要做，還是不要做，但其實這次颱風影響光電板，約是0.025%、不到0.1%，但被反對，局部的事被擴大成全面，造成議題發酵。曾文生強調，台灣接下來發展需要很多的能源，都需要做相關討論。

