輝達總部有新進展？ 北市府：新壽蓋完後轉移

2025/08/22 13:49

輝達台灣總部屬意北投士林科技園區T17、T18基地。（資料照）輝達台灣總部屬意北投士林科技園區T17、T18基地。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達創辦人黃仁勳今（22日）上午搭機返台，被解讀可能與北投士林科技園區總部有關。北市府人士透露，輝達總部一案近期無顯著進展，目前朝向由新光人壽先蓋好，再轉移給輝達的方案。

黃仁勳今日旋風訪台，他受訪時表示，此行主要因應最新Rubin平台即將量產，親自拜訪台積電（2330）董事長魏哲家，感謝台積電的協助。他也指出，這次他只會在台灣待數個小時，預計吃完晚餐就會離開台灣。

台北市副市長李四川7月中曾召開記者會，輝達屬意地上權屬於新光人壽的北士科T17、T18基地，最佳辦法就是北市府與新壽解約，由市府提供部分補償，再修正「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，專案設定地上權予輝達。

市府人士今指出，近一個月來北市府與輝達、新壽三方溝通，新壽對於解約興趣不大，而是朝向先蓋好建物取得使照後，再移轉地上權給輝達，不過新壽、輝達雙方目前尚未達成協議，正溝通當中。

該人士說，市府原先由李四川主導的修正「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」將持續進行，如新壽之後回心轉意不想蓋了，也能夠及時做因應。

台北市法務局長連堂凱說，「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」已公告，修正條文正在法務局等待審查，預計9月下旬可以提報市政會議，通過後再送交北市議會備查。

