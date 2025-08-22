新北首案土城忠義段跨街廓更新核定 工業區轉型創就業2028完工

土城忠義段更新後模擬圖。（圖由都更處提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市都市更新處積極推動「都更三箭」政策，首件跨街廓都市更新案土城忠義段於8月19日核定發布實施。基地位於捷運土城站周邊工業區，面積約1.2公頃，將興建地上16層、地下3層作業廠房，協助傳產升級並創造就業，預計2028年底完工。

都更處指出，此案配合市府政策，申請「TOD」增額容積20％、「主幹道沿線基準容積加給」及「跨街廓都市更新容積調派專案」等措施，合計提升基準容積20％。透過跨街廓更新，將原本難以重建的巷弄小基地併入主要幹道大基地開發，釋出的小基地則改為綠地，規劃捐贈約125坪公園，提供社區休憩。

請繼續往下閱讀...

都更處表示，為兼顧公共利益，該案另捐贈約689坪設置「身心障礙者社區式日間照顧設施」，提供多元化在地服務，提升身心障礙者生活品質。基地鄰近捷運土城站，開發後將提供約1500坪開放空間，並保留金城路一段公車站設置區位，另於基地內設置YouBike租賃站，便利居民交通。

都更處指出，新北自2019年推動「都更三箭」，提供危老重建、一般都更、防災都更、簡易都更及整建維護等多元途徑，加速改善老舊建築。截至今年8月，累積核准達1346案；其中「跨街廓都市更新容積調派專案計畫」申請期限已展延至2026年12月24日，期望更多零碎小基地能透過整合，轉化為公共空間與都市發展能量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法