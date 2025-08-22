晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

無論核三公投結果 曾文生︰台電將自我安檢 力拚2年內完成

2025/08/22 12:26

台電董事長曾文生（右）接受專訪。（節目提供）台電董事長曾文生（右）接受專訪。（節目提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三重啟公投823登場，台電董事長曾文生今再接受專訪，他提到，無論公投結果為何，台電都要執行自我安檢。而原廠若可配合，希望1年半到2年內可以完成自我安檢。

曾文生今天接受「POP撞新聞」節目專訪，依舊重申其想法，核三要公投前，應經過安檢，將殘餘風險，以清楚的報告向國人說明，再進行選擇，「我認為是比較正確的流程」。

曾文生也提到，他個人期待就是公投的結果不論如何，「台電把安檢做出來」。他說，台灣社會討論每一種電，若都只看缺點，再把供電義務全部交給台電，對未來的能源發展、能源轉型都不會有太大的幫助，把這整個（核三）安檢做完，會遇到一些安全的工作需要補強，做了哪些工作強化，最後評估風險等，專家也能夠確定風險是如何等，再交給人民看要不要接受。

外界關切的台電自我安檢時間，曾文生指出，過去核一台電就做了4年，現在要也有一個關鍵「就是原廠」，核三採用西屋機組，我們也希望原廠一起跟台電進行關鍵老化、時間分析。他說:「如果一切順利，兩年以內可以做完，如果快一點，看能不能夠一年半把它做出來」。但他也補充，台電也需要進行（peer review）同儕審查，整體時間仍不好估計。

曾文生也直言，台電都有一直在了解安檢的程序，核三不是第一個進行延役工作的電廠，過去核一延役的自我安全評估規劃就準備了4年，再送給核安會審查，審查了7年，但最後沒有完成；核二廠未送出報告，核三廠未做過延役報告。

他也提到，核三重啟公投若真的通過了，其實最為難的主管機關並不是經濟部、台電，而是核安會，因為100%無安全疑慮，很容易被外界挑戰的，因此公投即使通過仍會有爭論。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財