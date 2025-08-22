無論核三公投結果 曾文生︰台電將自我安檢 力拚2年內完成

台電董事長曾文生（右）接受專訪。（節目提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三重啟公投823登場，台電董事長曾文生今再接受專訪，他提到，無論公投結果為何，台電都要執行自我安檢。而原廠若可配合，希望1年半到2年內可以完成自我安檢。

曾文生今天接受「POP撞新聞」節目專訪，依舊重申其想法，核三要公投前，應經過安檢，將殘餘風險，以清楚的報告向國人說明，再進行選擇，「我認為是比較正確的流程」。

曾文生也提到，他個人期待就是公投的結果不論如何，「台電把安檢做出來」。他說，台灣社會討論每一種電，若都只看缺點，再把供電義務全部交給台電，對未來的能源發展、能源轉型都不會有太大的幫助，把這整個（核三）安檢做完，會遇到一些安全的工作需要補強，做了哪些工作強化，最後評估風險等，專家也能夠確定風險是如何等，再交給人民看要不要接受。

外界關切的台電自我安檢時間，曾文生指出，過去核一台電就做了4年，現在要也有一個關鍵「就是原廠」，核三採用西屋機組，我們也希望原廠一起跟台電進行關鍵老化、時間分析。他說:「如果一切順利，兩年以內可以做完，如果快一點，看能不能夠一年半把它做出來」。但他也補充，台電也需要進行（peer review）同儕審查，整體時間仍不好估計。

曾文生也直言，台電都有一直在了解安檢的程序，核三不是第一個進行延役工作的電廠，過去核一延役的自我安全評估規劃就準備了4年，再送給核安會審查，審查了7年，但最後沒有完成；核二廠未送出報告，核三廠未做過延役報告。

他也提到，核三重啟公投若真的通過了，其實最為難的主管機關並不是經濟部、台電，而是核安會，因為100%無安全疑慮，很容易被外界挑戰的，因此公投即使通過仍會有爭論。

