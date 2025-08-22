晴時多雲

靜待鮑爾談話 新台幣續貶近1角、中午暫收30.601元

2025/08/22 12:24

靜待鮑爾談話 新台幣續貶近1角 中午暫收30.601元（陳梅英攝）靜待鮑爾談話 新台幣續貶近1角 中午暫收30.601元（陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾演說前，多位官員接連釋出「鷹派」言論，美債殖利率與美元指數雙雙走高，新台幣兌美元匯率今早再貶逾1角，上午盤最低觸及30.682元，中午暫時收在30.601元、貶值9.6分，台北外匯經紀公司成交量10.5億美元。

今年的傑克森霍爾 （Jackson Hole） 年會將是鮑爾以Fed主席身分最後一次參加，因其任期將於明年屆滿。外界預期他將維持「謹慎降息」的立場。

而週三揭露的Fed 7月 會議記錄也顯示，決策官員對於通膨風險的擔憂高於勞動市場，多數認為不急著降息。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克更於年會前受訪表態，若當下開會，她不會支持降息。

根據芝商所FedWatch工具，利率期貨市場對於9月Fed降息機率降至73%，1週前還高達9成以上。

在鮑爾談話前，美債殖利率、美元指數同步走高，主要亞幣多承壓走貶，其中，日圓兌美元匯率再見148價位，人民幣離岸價亦小幅走低。

新台幣早盤以30.54元、貶3.5分開出後，持續消化外資熱錢匯出壓力，最低下探至30.682元，續寫波段新低。過去6個交易日，新台幣從2字頭到3字頭，累計共貶值5.45角、貶幅1.78％。

