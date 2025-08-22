晴時多雲

全台熱炸！黃仁勳快閃台灣 網卻歪樓關注他「這件事」

2025/08/22 12:35

黃仁勳今（22）日上午抵達台灣。（記者卓怡君攝）黃仁勳今（22）日上午抵達台灣。（記者卓怡君攝）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃仁勳今（21）日上午抵達台灣，並在機場前接受台灣媒體訪問，不過因目前台灣正值夏季，各地都非常炎熱，黃仁勳的「皮衣外套」再度成為焦點。

今日黃仁勳旋風訪台，為黃仁勳今年第3次來台，而他受訪時表示，此行主要因應最新Rubin平台即將量產，親自拜訪台積電（2330）董事長魏哲家，感謝台積電的協助。

他也指出，這次他只會在台灣待數個小時，預計吃完晚餐就會離開台灣。

面對媒體訪問，有關於川普入股台積電、台灣是否需要核電等問題，黃仁勳也一一做出解答，但他身上的「皮衣外套」卻意外成為網友關注焦點。

台灣各地持續高溫狀態，黃仁勳在面對媒體受訪時，並未將「皮衣外套」脫下，網友紛紛歪樓表示「他不熱嗎？」、「今天38度欸...」、「好擔心爸爸（黃仁勳）熱到中暑」、「為什麼你不會熱啊...？」、「他的皮衣是可以自動調節溫度嗎？」。

不過黃仁勳在結束訪問後，要上車前將他的皮衣外套脫掉，網友見狀也回應「他終於脫掉外套了」、「會熱了齁」，並開玩笑表示，對黃仁勳脫掉皮衣外套感到相當欣慰。

黃仁勳上車前脫掉皮衣外套。（中央社）黃仁勳上車前脫掉皮衣外套。（中央社）

