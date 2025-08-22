加油族注意！下週油價最多估漲1角

下週油價估不調整或漲0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意！國際油價上漲影響，預估下週國內汽油不調整或調漲0.1元、柴油調漲0.3到0.4元。

國際油價因美國商用原油庫存下降、俄烏和平談判陷入僵局等而上漲。

請繼續往下閱讀...

中油公司累算至8月21日的調價指標7D3B週均價為68.25美元，較上週（67.90美元）上漲0.35美元。本週新臺幣兌美元匯率為30.247元，較上週（29.980元）貶值0.267元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.4元，柴油調漲0.3元。

不過，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調漲0.1元、柴油調漲0.3-0.4元。

若按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元或27.3元、95無鉛汽油每公升28.7元或28.8元、98無鉛汽油每公升30.7元或30.8元、超級柴油每公升26.1元或26.2元。

最終實際調整金額待週日中午12點，以中油全球資訊網暨經濟部網站正式公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法