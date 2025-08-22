晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

聯發科家庭日祭超大手筆 8/31前進大巨蛋

2025/08/22 11:04

2025聯發科技家庭日將於大巨蛋熱力登場。（聯發科提供）2025聯發科技家庭日將於大巨蛋熱力登場。（聯發科提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕 聯發科（2454）家庭日繼去年在六福村主題樂園包場同樂後，今年將於8月31日前進大巨蛋。當天以「聯發精神 全力出擊」為主題，由董事長蔡明介與超過2萬5000名的同仁及眷屬共同前進大巨蛋，觀賞中華職棒賽事經典的「龍象大戰」；搭配特別安排的賽後演唱會，由動力火車、蔡健雅、盧廣仲等金曲歌手同場開唱。此外，聯發科技也會將當天所打出安打及全壘打轉換為公益捐贈金額，延續長期對永續及環境的支持。

聯發科董事長蔡明介表示，聯發科致力於產品創新、技術突破，讓全球數十億人受惠於科技帶來的便利與進步。公司的成長來自全體員工的努力付出，公司也將持續優化各項福利，關懷員工個人及家庭生活，讓大家能夠無後顧之憂地在工作中發揮所長。今年度的家庭日，是大巨蛋落成後單次最大規模的企業參與棒球賽事，期盼讓員工及親友們共同留下美好回憶，也希望透過活動實踐企業社會責任，為社會帶來正面影響。

聯發科2025年大巨蛋家庭日，將由董事長親自帶隊，攜手副董事長暨執行長蔡力行，並由總經理暨營運長陳冠州登板開球，期望藉由棒球彰顯團隊精神，凝聚同仁向心力。家庭日現場也設計一系列適合大小朋友的專屬應援活動，並升級賽後演唱會陣容，邀請知名金曲歌手現場演唱，為同仁與眷屬創造精彩時刻。聯發科更不忘延續企業社會責任，配合公司28周年慶規劃此次家庭日公益捐贈計畫；當天每打出一支安打即捐贈1萬元，每打出一支全壘打更加碼捐贈28萬，款項將捐贈予財團法人慈心有機農業發展基金會，此筆基金也將用於後續志工植樹活動，實踐環境永續。

聯發科表示，照顧員工個人及家庭生活，並持續優化家庭支持福利，例如自建竹科最大之企業自辦幼兒園，目前已有近350名小聯發人受惠；自2024年起將產假從8周調高至12周、陪產（檢）假自7天調整為10天、提高生育補助從每胎新台幣2000元至1萬元等，範圍不僅涵蓋親生子女，也擴及領養家庭。此外，今年起實施更具彈性的上下班時間，讓同仁能依個人及家庭需求，靈活安排工作與生活。公司鼓勵同仁在工作之餘，積極投入身心健康相關活動，目前總部有79個社團，每年更舉辦超過20場健康促進活動，累計年度吸引超過2000人次參與；亦定期舉辦涵蓋財務、心理、身體健康及社交等多元主題的講座。我們期望透過持續創新與完善的支持系統，攜手每位同仁及其家庭共同成長，邁向更美好的未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財