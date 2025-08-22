晴時多雲

焦點股》雷虎︰無人機話題再起 出關亮燈漲停

2025/08/22 10:24

雷虎飛天刀無人機Striker自移動式彈射架起飛,搭載Auterion AI進行打擊。（雷虎提供）雷虎飛天刀無人機Striker自移動式彈射架起飛,搭載Auterion AI進行打擊。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕軍工股雷虎（8033）今日從處置股票出關，加上明年國防預算9495億元創新高的激勵，今日股價開盤不久即攻上漲停141元，創歷史新高價，截至10:10分，股價仍鎖漲停，成交量爆出1.36萬張，漲停委買張數逾2200張。

行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案，歲入編列2.8兆元，歲出編列約3兆元，其中國防預算參酌北大西洋公約組織標準，加計退輔會退休給付與海巡署支出，總計9495億元，占明年GDP的3.32%，創歷史新高。國防部昨也證實，明年度特別預算中，包括新的軍購預算，不過，金額不便說明。

雷虎積極布局無人機市場，更計畫在美國投資建設無人機關鍵組件及馬達量產基地，而美國廠最快預計年底到明年第一季完成。

雷虎7月合併營收1.31億元，年增35%，累計1-7月合併營收8.8億元、年增20.3%，創歷年同期新高。上半年稅後盈餘1.05億元，年增46.69%，每股稅後盈餘0.7元，優於去年同期的0.5元。

