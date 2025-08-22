迪士尼樂園度假區宣布 將取消飯店客人「提早入園」福利

迪士尼樂園度假區宣布，將在2026年終止「提早入園」福利。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕位於美國加州的迪士尼樂園度假區（Disneyland Resorts）宣布，將在2026年終止「提早入園」（Early Theme Park Entry）福利。在2026年1月5日之前入住迪士尼飯店的遊客，仍可比未入住飯店的遊客提前30分鐘進入指定樂園，藉此優先體驗部分遊樂設施。

根據新聞稿，未來入住迪士尼樂園度假區飯店的消費者，將無法再使用提早入園計畫，其入住福利將改為「閃電通關」（Lightning Lane）通行證。

從2026年1月5日開始，每位遊客在每次住宿期間，可獲得一張閃電通關通行證，該通行證可用在指定遊樂設施上，遊客可依設施開放情況選擇遊玩。但遊客仍必須持有當日有效的樂園門票，並完成當天的遊樂設施預約。

迪士尼官方指出，會做出這一系列調整，是因為提早入園計畫「使用率不高」，所以才會改為閃電通關服務，而遊客的行程也不一定與當天提供提早入園的樂園吻合，認為新服務能讓遊客更靈活安排遊玩順序，而不必被迫提早入園。

