7月以來第6人！彭博：Meta再度挖角蘋果AI主管

2025/08/22 11:46

知情人士表示，Meta近日再度挖走了蘋果1名重要的AI主管，這已是7月以來至少第6人。（路透資料照）知情人士表示，Meta近日再度挖走了蘋果1名重要的AI主管，這已是7月以來至少第6人。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，儘管Meta準備放慢在AI領域的招聘速度，但這家科技巨頭近日又挖走了蘋果（Apple）1名重要的AI主管。知情人士表示，過去曾領導蘋果的AI團隊的Frank Chu，將加入Meta的超級智慧實驗室（Superintelligence Labs，MSL）。

《彭博》報導，這名高層和幾位他的同事一起加入了Meta，該公司先前還聘請了蘋果AI模型團隊的負責人。Frank Chu過去在蘋果負責管理雲端伺服器上大型語言模型的運作，並監督部份軟體訓練，另外也參與了語音助理Siri和娛樂服務的搜尋功能研發工作。

針對報導，蘋果和Meta皆拒絕置評。

Frank Chu是7月以來第6名跳槽到Meta的蘋果AI模型研發人員，這波離職潮自7月上旬爆發，創建蘋果AI模型團隊的龐若明（Ruoming Pang）在當時因Meta開出的2億美元（約新台幣61.2億元）高額薪酬而選擇跳槽。

在那之後，蘋果多名AI工程師岡特 （Tom Gunter）、張博文（Bowen Zhang）等人相繼跳槽至Meta。以職責範圍和公司內部層級來看，Frank Chu僅次於龐若明，他曾擔任蘋果AI基礎設施主管杜平（Benoit Dupin）的副手，杜平會直接向蘋果AI策略副總裁詹南德里亞（John Giannandrea）報告工作。

Frank Chu加入Meta後，預計將進入一個名為「超級智慧實驗室基礎設施（MSL Infra）」的團隊，負責AI基礎設施工作。Meta在本週稍早將AI團隊重組為4個部門，全部歸Scale AI創辦人汪滔（Alexandr Wang）管理。

對於蘋果而言，失去這些關鍵的員工為該公司已經舉步維艱的AI領域發展帶來更大的衝擊，蘋果一直在努力追趕同行，並延後了Siri的高調更新。據傳，在高階主管階層出現人事變動後，蘋果目前正在考慮使用第3方AI模型來開發語音助手，而非內部技術。這項行動加上龐若明的離職為蘋果AI模型團隊帶來了衝擊，進一步加速人才出走。

