台積電明年初董事會將赴熊本召開，熊本2廠今年內動工計畫不變。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠台積電（2330）預計明年初的董事會將到日本熊本召開，同時，台積電將在熊本投資興建第2座晶圓廠，今年內動工的計畫不變，不會受到加速美國建廠而影響。

國發會主委、台積電董事之一的劉鏡清昨接受日媒專訪，透露在明年初的1、2月左右，台積電董事會將安排到熊本召開。台積電今年初的董事會也是赴美國廠召開，接著加碼宣布投資美國千億美元，台積電若赴熊本召開董事會，屆時恐也將會討論熊本廠的建廠與生產計劃。

台積電熊本1廠已於2024年底量產，劉鏡清表示，熊本2廠今年內動工的計劃不變，日本的優先順序不會降低。台積電之前也對外說明，美國投資建廠不會影響到其他地區的進度。

台積電熊本2廠原規劃今年第1季動工，後來延遲到今年內。台積電董事長暨總裁魏哲家曾在6月表示，延後動工是因為塞車等「交通問題」。不過，供應鏈傳出，因大客戶需求變化，甚至因應地緣政治轉投產，影響熊本1廠的產能利用率不如預期，台積電建廠依據客戶需求而定，因此，2廠動工進度延後。

