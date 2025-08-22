晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電傳考慮退還美補助、三星卻陷兩難 ! 韓媒1句話曝「尷尬處境」

2025/08/22 10:39

韓國業內人士指出，華盛頓將半導體補貼與股權掛鉤，三星電子面臨壓力。（示意圖，法新社）韓國業內人士指出，華盛頓將半導體補貼與股權掛鉤，三星電子面臨壓力。（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府正考慮將《晶片法案》的補助款轉換為對半導體公司的股權，這項政策將影響獲得《晶片法案》資助的企業，包括英特爾、台積電、三星等公司。但市場傳出，台積電考慮退還補助金，以拒絕川普政府入股，相較之下，南韓三星電子處境位處「尷尬」。

韓媒報導，華盛頓將半導體補貼與股權掛鉤，三星晶片部門恐面臨壓力，若拒絕補貼以避免政府入股，三星將面臨約47.5億美元（約新台幣1453.8億元）的損失。業內人士指出，三星晶片部門正承受壓力，加上韓美雙邊峰會已經列入日程，三星在外交與經濟考量下，恐難公開對華府說不。

據報導，美國川普政府正考慮將《晶片法案》的補助款轉換為對半導體公司的股權，這項政策將影響獲得《晶片法案》資助的企業，包括英特爾、台積電、三星等公司。韓媒指出，如果三星接受股權要求，美國政府將獲得三星截至2025年8月19日約1.5%的市值，幾乎接近三星掌門人李在鎔的持股比例（1.65%）。

分析師指出，美國將補貼與股權掛鉤，實際上是希望加強對半導體產業的掌控，將資金支持轉化為長期影響力。台積電與三星的不同反應，凸顯出地緣政治下的博弈，台積電可能以退補助來維護自主性，而三星則可能因中美雙邊關係受牽動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財