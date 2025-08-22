台積電傳考慮退還美補助、三星卻陷兩難 ! 韓媒1句話曝「尷尬處境」

韓國業內人士指出，華盛頓將半導體補貼與股權掛鉤，三星電子面臨壓力。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府正考慮將《晶片法案》的補助款轉換為對半導體公司的股權，這項政策將影響獲得《晶片法案》資助的企業，包括英特爾、台積電、三星等公司。但市場傳出，台積電考慮退還補助金，以拒絕川普政府入股，相較之下，南韓三星電子處境位處「尷尬」。

韓媒報導，華盛頓將半導體補貼與股權掛鉤，三星晶片部門恐面臨壓力，若拒絕補貼以避免政府入股，三星將面臨約47.5億美元（約新台幣1453.8億元）的損失。業內人士指出，三星晶片部門正承受壓力，加上韓美雙邊峰會已經列入日程，三星在外交與經濟考量下，恐難公開對華府說不。

據報導，美國川普政府正考慮將《晶片法案》的補助款轉換為對半導體公司的股權，這項政策將影響獲得《晶片法案》資助的企業，包括英特爾、台積電、三星等公司。韓媒指出，如果三星接受股權要求，美國政府將獲得三星截至2025年8月19日約1.5%的市值，幾乎接近三星掌門人李在鎔的持股比例（1.65%）。

分析師指出，美國將補貼與股權掛鉤，實際上是希望加強對半導體產業的掌控，將資金支持轉化為長期影響力。台積電與三星的不同反應，凸顯出地緣政治下的博弈，台積電可能以退補助來維護自主性，而三星則可能因中美雙邊關係受牽動。

