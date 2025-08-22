晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股開盤》黃仁勳無預警來台 指數上沖下洗

2025/08/22 09:11

黃仁勳無預警來台，早盤指數上沖下洗。（資料照）黃仁勳無預警來台，早盤指數上沖下洗。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場靜待聯準會主席鮑爾重要演說之際，美股週四4大指數全面收黑，台積電ADR下跌0.56%，收227.33美元，不過，輝達執行長黃仁勳今（22日）無預警來台，受此激勵，台積電、鴻海、緯創等AI股開盤上漲，指數開盤漲70.89點，以24033.02點開出，在AI、ABF載板、半導體，及水泥、紡織、化學等傳產股上漲，指數開高走高，漲逾百點，不過，受到台積電翻黑，世芯-KY、聯發科等矽智財、IC設計，及金融股走跌拖累，指數翻黑，早盤指數跌逾80點，失守23900點。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今日上午9點多抵達台北松山機場，為黃仁勳今年第3度來台，由於下週即將是輝達財報，黃仁勳突然來台引發好奇，近來輝達H20晶片輸往中國即將解禁，黃仁勳此行是否與台積電（2330）洽談追加H20晶片訂單，進一步追加產能，並與台灣供應鏈洽談最新GB300伺服器出貨事宜，令外界矚目。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財