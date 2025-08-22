台股開盤》黃仁勳無預警來台 指數上沖下洗

黃仁勳無預警來台，早盤指數上沖下洗。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場靜待聯準會主席鮑爾重要演說之際，美股週四4大指數全面收黑，台積電ADR下跌0.56%，收227.33美元，不過，輝達執行長黃仁勳今（22日）無預警來台，受此激勵，台積電、鴻海、緯創等AI股開盤上漲，指數開盤漲70.89點，以24033.02點開出，在AI、ABF載板、半導體，及水泥、紡織、化學等傳產股上漲，指數開高走高，漲逾百點，不過，受到台積電翻黑，世芯-KY、聯發科等矽智財、IC設計，及金融股走跌拖累，指數翻黑，早盤指數跌逾80點，失守23900點。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今日上午9點多抵達台北松山機場，為黃仁勳今年第3度來台，由於下週即將是輝達財報，黃仁勳突然來台引發好奇，近來輝達H20晶片輸往中國即將解禁，黃仁勳此行是否與台積電（2330）洽談追加H20晶片訂單，進一步追加產能，並與台灣供應鏈洽談最新GB300伺服器出貨事宜，令外界矚目。

