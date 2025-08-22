俄烏互轟！和談陷入僵局 國際油價飆兩週新高

國際油價週四（21日）上漲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭互相指責對方導致和平進程受阻，加上美國最新數據顯示，這個全球最大原油消費國需求強勁，國際油價週四（21日）上漲。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲81美分，或1.3%，收在每桶63.52美元。

布蘭特原油期貨上漲83美分，或1.2%，收在每桶67.67美元，創兩週新高。

烏克蘭和平之路依舊不明朗，使得油市交易員在過去兩週拋售後趨於謹慎。此前市場原本押注美國總統川普即將推動外交協議，為俄烏戰爭劃下句點。

然而，俄羅斯與烏克蘭目前互相指責是對方阻礙和平進程。俄羅斯週四在靠近歐盟邊境地區發動大規模空襲，而烏克蘭則宣稱擊中了一座俄羅斯煉油廠。

石油交易顧問公司 Ritterbusch and Associates 週四告訴客戶：「部分地緣政治風險溢價正逐步回流市場。」PVM Oil Associates 分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示，和平談判陷入不確定，也讓外界再度浮現對俄羅斯實施更嚴厲制裁的可能性。

油價同時受到美國原油庫存降幅超乎預期的支撐，顯示需求強勁。美國能源資訊署（EIA）週三公布，截至8月15日當週，美國原油庫存減少600萬桶，遠高於分析師預估的180萬桶降幅。

