yes123：逾8成勞工曾颱風天冒險上班 96％喊要「有薪颱風假」

2025/08/22 09:15

yes123求職網日前進行一份「颱風天上工與企業防災調查」，調查結果顯示，台灣勞工在惡劣天氣下出勤已成常態（業者提供）yes123求職網日前進行一份「颱風天上工與企業防災調查」，調查結果顯示，台灣勞工在惡劣天氣下出勤已成常態（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕根據中央氣象署資料，近期恐又有颱風生成，對於「颱風」，上班族最關心的就是有沒有「颱風假」，但勞動部已明確定義「颱風假不是假」。根據yes123求職網最新調查，高達81%的上班族曾在颱風天出勤，多數是「雇主強制要求」，但停班日不出勤可被扣薪，出勤也未必有額外加給，衍生權益的不確定性，高達96%的勞工支持「颱風假」應正式入法、成為有薪假，以終結長久以來的薪資爭議。

yes123求職網日前進行一份「颱風天上工與企業防災調查」，調查結果顯示，台灣勞工在惡劣天氣下出勤已成常態，81%的勞工曾有颱風天上班的經驗，其中65%「被老闆或主管要求」，若以行業別分析，媒體公關、批發零售、醫護生技業的勞工，堪稱是風雨無阻的「三大苦命行業」，出勤比例均超過86%。

更令人擔憂的是，勞工冒險出勤但安全保障嚴重不足。高達72%的勞工表示，公司並未提供任何防護措施；更有23%的勞工坦言，曾經因此在通勤或工作中受傷。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，俗稱的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，其實僅是針對公務人員，才有「停班且有薪資」，一般勞工並不適用。勞工方面的法源依據僅有《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，勞工若因天災未到班，雇主扣薪並不違法；反之，若勞工冒險出勤，雇主雖「宜」加給工資或提供津貼、交通工具，卻無強制力，造成多數勞工的權益無法獲得保障。

此次調查發現，當地方政府宣布停班時，僅有54%的企業「停班且照給全薪」，但也有高達30%的企業「停班但不給薪」，另有5%僅給半薪。顯示超過3分之1的勞工若選擇在家避災，恐面臨當日薪資被扣減的窘境。

對於所謂的「颱風假」、「豪雨假」、「災防假」，是否正式「法制化」，將颱風假納入《勞基法》，使其成為法定的「有薪假」？調查顯示，高達96%的勞工支持「颱風假法制化」，也有64%的企業主表示贊成。

楊宗斌提醒勞工，若覺得風雨天上班，可能有危及生命安全的風險，可向雇主說明後，行使所謂的「退避權」不出勤；企業方面不得強迫，到班與否必須徵得勞工同意；他也呼籲雇主，考量人員辛苦出勤的情況下，應該加發津貼補償或提供補休。

