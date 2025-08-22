買9年虧51億元 ! 創香港房市史上最大虧損紀錄 「屋主」曝光

深圳富豪炒樓虧13億港幣，創香港房市史上最大虧損紀錄。（擷取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕香港房價跌跌不休，連豪宅也不能倖免。據報導，由深圳祥祺集團主席陳紅天持有的香港山頂歌賦山道15號豪宅，近日以7.9億港元（約新台幣30.9億元）成交，較2016年買入價21億港元（約新台幣82.2億元），貶值了13.1億港元（約新台幣51.2億元），跌幅達62.4%，創香港房市史上最大虧損紀錄。

業界資深分析師指出，香港豪宅市場自2021年見高點後下跌約30%，法拍屋的價格通常還會折讓15%-20%。 但此次山頂歌賦山道的個案貶值逾6成，為「銀行急售加上特殊個盤」雙重疊加效應，震撼程度前所未見。

據報導，該豪宅原屋主為深圳祥祺集團主席陳紅天，近年來資產大幅縮水，所投資的房地產也接連失利，因財務問題導致這豪宅被東亞銀行接管，成為法拍屋。

這座豪宅位於香港山頂，地理位置優越，實用面積達1.8萬平方英尺（約521.55坪），設有三層獨立屋與三層地庫，內部分隔為6房6套，外有近1萬平方英尺（約280.65坪）花園及2788平方英尺（約78坪）停車空間。2016年成交時，每平方英尺價格高達22.74萬港元（約新台幣89萬元），創全港新高紀錄，曾轟動市場。

分析師指出，目前香港豪宅市場的定價邏輯，已從「地標溢價」轉向「現金流與風險折現」。超大型單幢物業流動性差、維護成本高，完全是買方市場，議價權落在買方手中。在市場低迷下，「超級豪宅的溢價故事已經難以複製」。

對此，大批中國網友熱議，留言稱「回歸真實」、「炒得多歡樂就跌得多慘重」、「賣地者才是最大贏家，風險全轉嫁下游」。許多網友質疑，香港作為昔日亞洲四小龍之一，為何經濟下滑如此嚴重，認為是深層結構問題的反映。

