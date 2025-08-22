晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美啟動232國安調查 ! 進口風機面臨50％鋼鋁稅衝擊 「這3國」首當其衝

2025/08/22 10:02

美國將矛頭對準進口風力發電機和零件，展開國安調查，為加關稅鋪路。（路透）美國將矛頭對準進口風力發電機和零件，展開國安調查，為加關稅鋪路。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部週四 （21 日） 表示，已經對進口風力發電機和零件展開「232 條款」國安調查，代表進口風機和零件可能面臨50%關稅加徵。市場預計，包括歐洲、墨西哥和印度這3國將首當其衝。

根據能源研究機構 Wood Mackenzie表示，以金額計算，美國每部風力發電機的零件中，約有3分之2是進口的。

據報導，美國2023年進口的風力相關設備價值17億美元（約新台幣521.5億元），創2013年以來最低，歐洲是最大出口商、佔比約41%，其次是墨西哥約34%及印度約15%。至於中國，其進口比重已逐漸降低，反映美中貿易摩擦增加。

川普總統重返白宮後，多次抨擊風力與太陽能發電「昂貴又不可靠」，且過度依賴中國供應鏈，因此傾向切斷相關發展。今年1月上任第1天，川普便暫停離岸風電執照核發，使本已因通膨和物流瓶頸而舉步維艱的產業雪上加霜。

Wood Mackenzie 分析師Endri Lico表示，美國在風機組裝與風塔供應方面可自給自足，也保有有限程度的葉片製造能力。然而，大部分葉片、所有傳動系統及其他電氣零組件仍依賴進口。

據報導，美國商務部正徵求意見，內容包括外國供應鏈在滿足美國風力發電機需求中的角色，以及「外國政府補貼與掠奪性貿易行為，對風機及其零件產業競爭力的影響」。

值得注意的是，近年來美國商務部已針對飛機、半導體、藥品、大型卡車、銅、木材、關鍵礦物與無人機等進口項目展開多起國安調查。如今將風力發電機納入，顯示拜登與川普政府在「以國安為由限制進口」上的共識愈來愈明確。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財