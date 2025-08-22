美啟動232國安調查 ! 進口風機面臨50％鋼鋁稅衝擊 「這3國」首當其衝

美國將矛頭對準進口風力發電機和零件，展開國安調查，為加關稅鋪路。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部週四 （21 日） 表示，已經對進口風力發電機和零件展開「232 條款」國安調查，代表進口風機和零件可能面臨50%關稅加徵。市場預計，包括歐洲、墨西哥和印度這3國將首當其衝。

根據能源研究機構 Wood Mackenzie表示，以金額計算，美國每部風力發電機的零件中，約有3分之2是進口的。

據報導，美國2023年進口的風力相關設備價值17億美元（約新台幣521.5億元），創2013年以來最低，歐洲是最大出口商、佔比約41%，其次是墨西哥約34%及印度約15%。至於中國，其進口比重已逐漸降低，反映美中貿易摩擦增加。

川普總統重返白宮後，多次抨擊風力與太陽能發電「昂貴又不可靠」，且過度依賴中國供應鏈，因此傾向切斷相關發展。今年1月上任第1天，川普便暫停離岸風電執照核發，使本已因通膨和物流瓶頸而舉步維艱的產業雪上加霜。

Wood Mackenzie 分析師Endri Lico表示，美國在風機組裝與風塔供應方面可自給自足，也保有有限程度的葉片製造能力。然而，大部分葉片、所有傳動系統及其他電氣零組件仍依賴進口。

據報導，美國商務部正徵求意見，內容包括外國供應鏈在滿足美國風力發電機需求中的角色，以及「外國政府補貼與掠奪性貿易行為，對風機及其零件產業競爭力的影響」。

值得注意的是，近年來美國商務部已針對飛機、半導體、藥品、大型卡車、銅、木材、關鍵礦物與無人機等進口項目展開多起國安調查。如今將風力發電機納入，顯示拜登與川普政府在「以國安為由限制進口」上的共識愈來愈明確。

