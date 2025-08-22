晴時多雲

自由電子報
OpenAI自爆：馬斯克曾試圖拉攏札克伯格出資幫忙收購

2025/08/22 09:32

OpenAI在法庭文件中表示，馬斯克（右）曾試圖拉札克伯格（左）參與OpenAI收購案。（美聯社、路透資料照，本報合成）OpenAI在法庭文件中表示，馬斯克（右）曾試圖拉札克伯格（左）參與OpenAI收購案。（美聯社、路透資料照，本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI在法庭文件中表示，全球首富馬斯克（Elon Musk）今年曾試圖拉攏Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）參與他主動收購OpenAI的競標。

《彭博》報導，OpenAI表示，馬斯克點名札克伯格是他就OpenAI交易進行過出資討論的人。不過文件中也提到，札克伯格本人或是Meta都沒有簽署意向書，也未參與這筆974億美元 （約新台幣2.98兆元）的收購邀約。OpenAI已於2月正式拒絕了馬斯克的收購提案。

針對報導，馬斯克並未回應；Meta拒絕置評；OpenAI則拒絕就法院文件以外的內容多作評論。

馬斯克在10年前與現任OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）等人一同創立這家公司，2018年，馬斯克退出OpenAI，並於2023年成立競爭對手xAI。馬斯克與OpenAI一直深陷法律糾紛，這名億萬富豪已對OpenAI提2起訴訟，指控公司背離創辦時的原則，試圖阻止這家新創轉型成營利公司的計劃。

OpenAI在週四（21日）的文件中請求法官命令Meta交出該公司與馬斯克進行任何溝通相關的文件。Meta則促請法院駁回OpenAI的請求，稱Meta的文件也無法證明公司曾與馬斯克「協調」，也無法證明Meta試圖收購OpenAI，或是曾加入馬斯克競購的任何其他相關資訊。

