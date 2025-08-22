晴時多雲

北京限制科技企業採購 外媒爆：輝達下令停止生產H20晶片

2025/08/22 08:52

外媒爆，輝達已通知部份供應商暫停H20晶片有關的生產。（路透資料照）外媒爆，輝達已通知部份供應商暫停H20晶片有關的生產。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士向《The Information》表示，晶片大廠輝達（NVIDIA）已通知三星電子（Samsung Electronics）、艾克爾科技（Amkor Technology）等部份零件供應商，暫停與特供版AI晶片H20有關的生產。

綜合外媒報導，在美國總統川普（Donald Trump）4月發佈出口禁令後，輝達和超微（AMD）近日都獲得華府的批准，恢復向中國出貨，但華府隨後也宣佈，未來這兩大廠對中銷售的15％營收，必須上繳美國政府。

然而，這兩家公司現在又面臨新挑戰，那就是中國客戶面臨購買國產晶片的壓力。美國鬆綁出口管制後，隨後市場傳出北京正施壓企業，以安全議題調查為由，要求中企暫停採購H20晶片，在北京呼籲本土企業避免使用H20晶片後，輝達發佈了最新的通知。

《金融時報》近日報導也揭露，中國監管機構之所以要國內企業不要購買H20晶片，是因為美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）之前就晶片出口發表了「侮辱性」言論，引發中國官員不滿。

盧特尼克在7月15日，也就是川普政府解除H20出口管制的第2日受訪時向《CNBC》表示，美國不會向中國出售最好的產品，也不賣第2好的產品，甚至不給他們第3好的產品。盧特尼克補充，希望向中國銷售夠多的產品，讓他們的研發人員對美國的技術上癮。

