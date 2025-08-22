強強聯手！傳Meta與Google簽百億美元雲端運算協議

知情人士週四（21日）表示，Google已與Meta達成雲端運算協議。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士週四（21日）表示，Google已與Meta達成1項為期6年的雲端運算協議，價值超過100億美元（約新台幣3064.5億元），這也是與OpenAI達成協議後，Google近期達成的第2份重大協議。

《路透》報導，知情人士透露，根據協議，Meta將使用Google雲端的伺服器、儲存空間、網路和其他服務。

Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）7月曾表示，公司將斥資數千億美元建造幾個大型AI資料中心。該公司上（7）月將年度資本支出預期下限提高了20億美元（約新台幣612.9億元），至660億美元至720億美元（約新台幣2.02兆元至2.2兆元）。

Meta在本月初的一份文件中也披露，公司正在尋求外部合作夥伴，透過出售價值20億美元（約新台幣612.9億元）的資料中心資產，為這家公司AI所需的大規模基礎設施提供資金。

《路透》在今年6月的報導指出，OpenAI計劃添加Alphabet的Google雲端服務，以滿足其日益成長的運算能力需求，這是AI領域兩大知名競爭對手之間令人意外的合作。而在這一連串交易的推動下，Google母公司的雲端運算部門7月公佈的Q2營收成長近32％，超出預期。

