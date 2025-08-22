黃金已觸頂？2025年目標價出爐

週四（21日）黃金價格下跌。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾本週在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會的演說之際，美元升值打壓了黃金的吸引力，週四（21日）黃金價格下跌，BMI近日預估黃金2025年目標價將為每盎司3250美元，並指出金價將在未來幾週保持在高點，但在這之後，上漲空間有限。

黃金現貨價小幅下跌0.3%，報每盎司3337.95美元；紐約12月黃金期貨下跌0.2%，報每盎司3386.50美元。

《路透》報導，鮑爾預定週五在傑克森霍爾舉辦的全球央行年會上，發表經濟展望和Fed政策立場。Marex分析師梅爾（Edward Meir）說：「如果鮑爾暗示9月降息，我不認為會發生太多變化，因為市場早就已經預期這件事將發生。」

他說：「但如果鮑爾說我們10月、11月或12月會再次降息，我想美元就有可能轉弱，黃金就有機會上漲。」Fed自去年12月開始按兵不動至今，但芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，交易員預料，9月將有71% 機率降息。

Fitch Solutions旗下研究公司BMI近日上修2025年黃金目標價，最新預估每盎司3250美元，比原本預估值高了150美元。

BMI說：「金價將在未來幾週保持在高點，市場正在準備迎接9月的美國降息，但在那之後，我們認為金價上漲空間有限，因為大部分都已經反映在價格上。」

