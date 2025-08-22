晴時多雲

川普放棄入股台積電？魏哲家「1句話」早霸氣曝底氣

2025/08/22 09:26

台積電董事長暨總裁魏哲家。（法新社資料照）台積電董事長暨總裁魏哲家。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府不只傳出正在洽談收購英特爾（Intel）10%股份，更擬透過以《晶片法案》的補助款，入股台積電（2330）、三星（Samsung）等企業。不過《華爾街日報》最新報導，台積電高層已就「如果川普政府要求成為股東，將退還美國政府補貼」一事，進行了初步討論。值得注意的是，台積電董事長魏哲家在今年3月就曾強調，「就算沒有補助，我們也不怕」。

綜合媒體報導，日前美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，政府正在就收購英特爾10%股權進行談判，並暗示可能考慮收購其他公司股權，包括台積電、美光、三星電子等業者，或者可能須以股份交換，才能取得《晶片與科學法》（Chips and Science Act）的補助款。

官方資料顯示，美國晶片法案已核准台積電補助66億美元（約新台幣2015億元），其中15億美元（約新台幣458億元）已經到位，仍有51億美元（約新台幣1557億元）尚未撥款；三星則獲得47.5億美元（約新台幣1451億元）；美光獲得62億美元（約新台幣1894億元）。

消息公布後，南韓青瓦台否認美國政府尋求收購三星股票，表示這些都是無稽傳聞。

而根據《華爾街日報》21日最新報導，台積電不予置評。知情人士透露，台積電高層已就「如果川普政府要求成為股東，將退還美國政府補貼」一事，進行了初步討論。

而1名美國政府官員表示，川普政府並未計畫取得像台積電這類正持續擴大投資的公司股票。

但是若失去補助，台積電是否會出現無法支撐在美投資的情況？董事長魏哲家早在今年3月就曾公開強調，台積電設廠不是為了補助，而是基於客戶需求。

他直言：「我只要求公平，台積電不怕競爭。在哪裡設廠，我們永遠是最棒的。就算沒有補助，我們也不怕！」

