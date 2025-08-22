晴時多雲

美股收盤》投資人觀望利率走向 美股終場收黑 標普創1月來最長跌勢

2025/08/22 08:28

由於投資人觀望聯準會（Fed）主席鮑爾（見圖）的重要演說，等候有關美國未來利率走向的訊息，並降低對9月降息的押注，華爾街股市主要指數今天終場收黑。（路透）由於投資人觀望聯準會（Fed）主席鮑爾（見圖）的重要演說，等候有關美國未來利率走向的訊息，並降低對9月降息的押注，華爾街股市主要指數今天終場收黑。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於投資人觀望聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的重要演說，等候有關美國未來利率走向的訊息，並降低對9月降息的押注，華爾街股市主要指數今天終場收黑。標普500指數週四出現連續第5個交易日下滑，創1月2日以來最長連跌紀錄。那斯達克指數也連跌3天，是自4月21日結束的4天以來最長的連跌紀錄。

市場關注鮑爾將於週五進行的談話，投資人正等待9月是否會繼續維持利率不變。而根據聯準會7月會議紀錄顯示，多數官員都支持暫不降息，原因是對川普關稅帶來的通膨影響保持高度警惕。

上週美國初領失業金人數增至 23.5 萬人，高於市場預期的 22.6 萬人，顯示勞動市場持續降溫。 8月製造業採購經理人指數 （PMI） 創下自2022年以來最快增速，市場因此擔憂通膨壓力可能持續。

美國商務部週四宣布與歐盟達成貿易架構協議，將對歐盟產品實施最高15%的關稅。歐盟則同意取消美國工業品關稅，並給予多項美國海鮮與農產品優先市場准入。

道瓊工業指數下跌152.81點或0.34%，以44785.50點作收。

標準普爾500指數下跌25.61點或0.40%，收6370.17點。

科技股那斯達克指數下滑72.55點或0.34%，收21100.31點。

費城半導體指數下跌27.56點或0.49%，收5603.26點。

