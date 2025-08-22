晴時多雲

不僅入股英特爾！路透：川普擬從晶片法案撥逾600億買稀土關鍵礦產

2025/08/22 08:21

路透報導，川普擬從晶片法案撥逾600億買稀土關鍵礦產。（美聯社資料照）路透報導，川普擬從晶片法案撥逾600億買稀土關鍵礦產。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為讓美國再次偉大，美國總統川普將目標瞄準《晶片法案》，不僅要以股權換取撥款補助，入股英特爾，現又傳出，要拿晶片法案的錢買稀土等礦產，路透報導，川普政府正在考慮從《晶片保護與資訊系統法案》中重新分配至少 20 億美元（約新台幣610億元），用於資助關鍵礦產項目，並增強商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）對戰略領域的影響力。

報導指出，擬議的舉措將從國會已撥出的用於半導體研究和晶片工廠建設的資金中提取，避免提出新的支出要求，旨在減少美國對中國在電子和國防工業廣泛使用的關鍵礦產方面的依賴。

提升盧特尼克在關鍵礦產融資方面的作用也將有助於集中政府對該領域的管理方式，這是五角大廈對稀土公司 MP Materials 進行投資後白宮官員尋求的推動力。

白宮尚未回應置評請求；五角大廈官員也未立即發表評論；MP Materials 拒絕置評。

美國商務部負責監督耗資527億美元（約新台幣1.6兆元）的《晶片法案》。消息人士表示，將部分資金重新用於與採礦相關的項目將在一定程度上符合《晶片法案》的精神，因為半導體行業需要充足的鍺、鎵和其他關鍵礦物供應，而中國已加強了對這些礦物的市場控制。

消息人士表示：「政府正在創造性地尋找為關鍵礦產行業提供資金的方法。」這些計劃正在討論中，可能會有所調整。

目前尚不清楚川普政府是否打算將這些資金用於撥款或礦業公司的股權，但第1位消息人士稱，盧特尼克的目標是盡快“拿出這 20 億美元”，並補充說，川普政府的目標是在不久的將找到其他資金進行重新分配。

1位前美國官員表示，拜登政府曾考慮使用《晶片和資訊處理標準法案》的撥款來購買稀土，但最終認為這不經濟，需要許多環境豁免，最好留給能源部來處理。

