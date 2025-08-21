保險局：「保證續保」醫療險不得拒絕續保 並非保費不能調整

金管會委託保發中心研議「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，已報到金管會。圖為保險局局長王麗惠。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕近日外界關切，「實支實付」醫療險保費是否調漲？金管會保險局今天表示，「保證續保」的醫療保險，只要要保人有繳交保費、保險公司不得拒絕續保，但並未保證保費不能調整；也就是說，本來就可調整價格，相關指引只是讓相關原則更明確，確保保險公司調整價格的合理性；保發中心的費率指引，只是提醒公司調費時要注意什麼事項，並非現在才可以調費。

金管會委託保發中心研議「一年期以下傷害保險及健康保險商品訂價合理性作業指引」，日前已報到金管會；保險局主秘古坤榮表示，第一、保證續保的醫療保險商品，只是約定保險公司不能拒絕續保，並未保證費率不能調整，保險公司本就可依雙方契約約定，有調整保費的權利。

第二，「住院醫療保險示範條款」第13條也明確約定，到期續保時，將依照續保生效當時申報主管機關的費率，以及被保險人的年齡，重新計算保費。另外，根據「保險商品銷售前程序作業準則」第20條規定，保險業調高續保保費需先申請核准，而且在新費率開始計收前3個月，必須把「保證續保、不保證費率」的商品特性與費率調整內容「派員或專人電話說明」，並留存錄音或簽名等證據，此外，金管會將審查確保「漲價合理性」。

不過，保險局表示，對於2022年3月規範修正後新銷售的保單，若公司在銷售或承保時已明確告知「不保證費率」並留存證明，日後欲調費時，可免派員或專人電話說明，仍需「通知到達且可稽核」。「不保證費率」並留存證明，日後如果要調整費率，可不用派員或專人電話說明，但需「通知到達」且「可稽核」。

保險局指出，其實，只要是2022年3月後銷售的新保單，都有要求公司講明清楚，因此，比較沒有這些爭議；但2022年3月之前銷售的舊件保單，若公司未清楚揭露不保證費率，公司擬調費時，要「派員」或「專人」電話向保戶說明此事，並留存相關證明，才可調整保費。

此外，若未來收到保費調漲通知後，無法接受漲價，保險局表示，除了解約之外，保險公司也可提供其他替代方案，比如提供其他替代商品，引導保戶買其他商品等，不會只有一個做法處理。

