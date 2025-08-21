晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美歐協議細節出爐 汽車、藥品、半導體關稅都是15％

2025/08/21 22:02

美歐上月底達成貿易協議。（路透資料照）美歐上月底達成貿易協議。（路透資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國與歐盟21日公布其貿易架構的最新細節，其中包括備受爭議的藥品與半導體關稅。在許多貿易夥伴正等待各自與美國類似的貿易協議細節之際，美歐相關聲明揭露更多細節。

CNBC報導，經過數週激烈的談判後，布魯塞爾與華府上月底終於達成貿易協議，設定歐洲對美出口15％的對等關稅，而歐盟也承諾採購7500億美元美國能源，並至少額外投資美國6000億美元。

在美歐21日宣布最新貿易架構後，歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）指出，「這是美國對所有夥伴提供的最優惠貿易協議，但這不是終點，只是開端。這個架構是第一步，它可以隨著與時推移不斷擴展，涵蓋更多產業、改善市場准入，並進一步強化我們的經濟關係」。

聲明要點包括，美國承諾「對原產於歐盟的產品適用美國最惠國關稅稅率，抑或15％的關稅稅率（由最惠國稅率與對等關稅組成），取其中較高的稅率」。

自9月1日起，美國對歐盟部份產品，包括「無法取得的自然資源（包含軟木）、所有飛機與飛機零組件、學名藥及其成份與化學前驅物質」適用最惠國關稅。

美國一名高級官員表示，多項所謂232條款關稅，包括木材、半導體與藥品，已設定上限15％。這遠低於川普揚言對半導體課徵的300％的關稅與250％的藥品關稅 。

聲明也指出，歐盟計畫「取消所有美國工業產品關稅，並為多種美國海鮮與農產品提供優惠市場准入」。聲明也強調歐盟計畫在美國進行AI晶片、能源與更廣泛的投資，並大幅增加對美國軍事與國防設備的採購。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財