美歐協議細節出爐 汽車、藥品、半導體關稅都是15％

〔編譯魏國金／台北報導〕美國與歐盟21日公布其貿易架構的最新細節，其中包括備受爭議的藥品與半導體關稅。在許多貿易夥伴正等待各自與美國類似的貿易協議細節之際，美歐相關聲明揭露更多細節。

CNBC報導，經過數週激烈的談判後，布魯塞爾與華府上月底終於達成貿易協議，設定歐洲對美出口15％的對等關稅，而歐盟也承諾採購7500億美元美國能源，並至少額外投資美國6000億美元。

在美歐21日宣布最新貿易架構後，歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）指出，「這是美國對所有夥伴提供的最優惠貿易協議，但這不是終點，只是開端。這個架構是第一步，它可以隨著與時推移不斷擴展，涵蓋更多產業、改善市場准入，並進一步強化我們的經濟關係」。

聲明要點包括，美國承諾「對原產於歐盟的產品適用美國最惠國關稅稅率，抑或15％的關稅稅率（由最惠國稅率與對等關稅組成），取其中較高的稅率」。

自9月1日起，美國對歐盟部份產品，包括「無法取得的自然資源（包含軟木）、所有飛機與飛機零組件、學名藥及其成份與化學前驅物質」適用最惠國關稅。

美國一名高級官員表示，多項所謂232條款關稅，包括木材、半導體與藥品，已設定上限15％。這遠低於川普揚言對半導體課徵的300％的關稅與250％的藥品關稅 。

聲明也指出，歐盟計畫「取消所有美國工業產品關稅，並為多種美國海鮮與農產品提供優惠市場准入」。聲明也強調歐盟計畫在美國進行AI晶片、能源與更廣泛的投資，並大幅增加對美國軍事與國防設備的採購。

