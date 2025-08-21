政府入股有利有弊 美銀：英特爾將面臨股權稀釋與中國抵制風險

政府入股對英特爾有利有弊。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕隨著美國政府入股英特爾的消息日益明朗，華爾街分析師對於該特殊事件可能對英特爾的影響開始擔憂起來。美國銀行（BofA）認為，儘管英特爾可能因此獲得資金挹注，但也將面臨股權稀釋與中國抵制的風險。

美銀目前重申對英特爾的「中性」評級，以及25美元目標股價，同時認為，「在該公司的製程，特別是18A的良率，以及外部客戶的參與及驗證方面明朗之前，股價可能維持區間波動」。

美銀推測，美國政府可能透過將英特爾依據晶片法取得的79億美元補助，以及五角大廈的「安全飛地」（secure enclave）計畫下的30億美元補充撥款，轉換為無投票權的股權。美銀指出，最重要的是，這110億美元足以收購英特爾10%股權，符合美國財政部長貝森特近期的發言。

美銀認為，透過宣傳英特爾的「美國製造業務，作為現有與新的無廠半導體客戶擴展其美國製造的一種方式」確實可為英特爾帶來重要的獲利。事實上，軟銀也做出相同結論，因其近期承諾投資英特爾20億美元，以「深化其對美國半導體創新的承諾」。

然而美銀也認為，英特爾這一機遇也伴隨一些重大不利，包括「現有普通股股東在沒有任何短期利益下被稀釋10%」、再次面臨完成關鍵項目，比如延宕許久的俄亥俄州新廠建設的壓力，以及「中國客戶更嚴格的審查與抵制，2024年，中國市場佔英特爾總銷售額約29%」。

