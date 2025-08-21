晴時多雲

光隆精密-KY上半年每股賺2.7元

2025/08/21 20:53

汽車金屬零組件廠光隆精密-KY 上半年每股盈餘2.7元。（光隆精密提供）汽車金屬零組件廠光隆精密-KY 上半年每股盈餘2.7元。（光隆精密提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車金屬零組件廠光隆精密-KY（4581）公布上半年合併營收5.63億元，年增0.49%，稅後淨利約9149萬元，年增6.3%，每股盈餘2.7元。

光隆精密-KY表示，在產品組合及成本優化成效下，第2季毛利率35.53%，為近年來單季最高紀錄，稅後淨利率16.3%，儘管營運受美元及日圓匯率波動影響而產生匯損，但衝擊有限，毛利率與淨利率皆優於去年同期。

第3季受歐美高溫假期、關稅干擾及美國經濟活動放緩影響，營收預估將較第2季略減，不過，依據現有客戶預示量及開發件量產時程，加上日本兩大卡車集團合併所帶動的共用平臺項目預計於第4季量產，營運動能逐步回升，整體而言，下半年營收與上半年相當。

光隆精密-KY指出，為因應美國關稅不確定性及匯率波動壓力，加速於全球生產基地佈局，涵蓋美國、台灣及中國等3大區域。

在美國方面，為貼近主要客戶並滿足其即時需求，強化美國地區產能佈局，於美國印第安納州現有廠區空地原地興建廠房，作為物流倉儲中心及生產線使用。

因應美國市場日益增長的在地生產需求，目前已接獲主要客戶新開發及量產總成件於美國生產項目，其他客戶北美市場新開發件亦陸續展開。開發至量產通常需要2至3年時間，相關營收貢獻預計將於2026年起逐步顯現，2027年成長動能可期。

在台灣方面，位於嘉義縣政府馬稠後產業園區土地已動工興建新廠，預估2026年第3季完工，將作為台灣的主要生產基地，提升既有產能並推動長期整體布局與升級轉型。

為因應未來新廠之產能規劃與投資效益，公司已積極與多家國內外潛在客戶洽談合作事宜，完工後有望擴增訂單並逐步挹注營收。

展望未來，面對全球經濟不確定性升高，公司除穩固既有客戶及產業的營收基礎外，亦將持續致力於維持穩定的獲利能力，隨著全球生產基地佈局的逐步完善及潛在的併購計畫推進，營收與獲利可望迎來顯著的成長。

