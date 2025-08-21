券商7月再大賺128億創4年新高 連2個月賺百億

券商7月大賺128億。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今日公告，7月份全體證券商稅後淨利128.74億元，創4年來新高，並較6月增加9.26億元、增幅約7.75%，為連續2個月大賺百億元以上。不過累計1至7月全體證券商稅後淨利468.12億元，較去年同期減少192.73億元、衰退約29.16%。

證交所指出，7月集中市場總成交值約7.938兆元，較6月增加2%，使證券商經紀手續費收入較6月成長；7月份自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較6月增加9.8億元，成長約22.17%。至於7月份證券商承銷業務淨利則較6月減少4.92億元、減幅約35%。

累計今年1至7月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退14.8%；同期間自營商出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較去年同期減少117.73億元，衰退約55.98%；承銷業務淨利亦較去年同期減少6.94億元、衰退約14.49%。

