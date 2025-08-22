繼承上市櫃股票 股利課稅看這2個時點

北區國稅局表示，被繼承人死亡時所遺留的上市櫃公司股票，屬被繼承人的遺產，應申報遺產稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，被繼承人死亡時所遺留的上市櫃公司股票，根據「遺贈稅法」規定，屬被繼承人的遺產，應申報遺產稅。至於繼承人於被繼承人死亡日後，收到上市櫃公司發放的股利，應確認「繼承事實發生日」與「上市（櫃）股票除權（息）交易日」2個時點的先後順序，按「被繼承人遺產債權（應收股利）」或「繼承人股利所得」申報納稅。

舉例說明，甲君於2024年7月1日死亡，遺有A上市公司股票，A公司公告的除息交易日為2024年6月20日，股利發放日為2024年7月18日。甲君死亡時，A公司股票已公告除息，因公告的除息交易日在甲君死亡日之前，甲君取得配發現金股利的權利，該應領未領的現金股利，屬被繼承人甲君的遺產債權，繼承人應按債權額併入遺產總額申報遺產稅。

請繼續往下閱讀...

另，乙君於2024年6月1日死亡，遺有A上市公司股票，因A公司公告的除息交易日2024年6月20日，在乙君死亡日之後，A公司2024年7月18日發放的現金股利，屬於繼承人的股利所得，應由繼承人依法辦妥遺產分割，再併入繼承該股票的繼承人領取股利年度的綜所稅申報。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法