晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

繼承上市櫃股票 股利課稅看這2個時點

2025/08/22 07:30

北區國稅局表示，被繼承人死亡時所遺留的上市櫃公司股票，屬被繼承人的遺產，應申報遺產稅。（記者鄭琪芳攝）北區國稅局表示，被繼承人死亡時所遺留的上市櫃公司股票，屬被繼承人的遺產，應申報遺產稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部北區國稅局表示，被繼承人死亡時所遺留的上市櫃公司股票，根據「遺贈稅法」規定，屬被繼承人的遺產，應申報遺產稅。至於繼承人於被繼承人死亡日後，收到上市櫃公司發放的股利，應確認「繼承事實發生日」與「上市（櫃）股票除權（息）交易日」2個時點的先後順序，按「被繼承人遺產債權（應收股利）」或「繼承人股利所得」申報納稅。

舉例說明，甲君於2024年7月1日死亡，遺有A上市公司股票，A公司公告的除息交易日為2024年6月20日，股利發放日為2024年7月18日。甲君死亡時，A公司股票已公告除息，因公告的除息交易日在甲君死亡日之前，甲君取得配發現金股利的權利，該應領未領的現金股利，屬被繼承人甲君的遺產債權，繼承人應按債權額併入遺產總額申報遺產稅。

另，乙君於2024年6月1日死亡，遺有A上市公司股票，因A公司公告的除息交易日2024年6月20日，在乙君死亡日之後，A公司2024年7月18日發放的現金股利，屬於繼承人的股利所得，應由繼承人依法辦妥遺產分割，再併入繼承該股票的繼承人領取股利年度的綜所稅申報。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財