晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

16年半新高！5大銀行新承作房貸利率突破2.3％

2025/08/21 19:18

中央銀行房市管制措施逐步發酵。（資料照）中央銀行房市管制措施逐步發酵。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行房市管制措施逐步發酵，加上國銀遵守《銀行法》第72條之2規定，在房貸放款上更加審慎，普遍採取「以價制量」策略，使房貸利率持續攀升。根據央行最新統計，7月五大銀行新承作房貸平均利率突破2.3%，達到2.303%，創下2009年1月以來、逾16年半新高。

五大銀行為台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀，向來是觀察房市的重要風向球。央行官員指出，7月新承作房貸金額達709.24億元，較6月增加45.46億元，主要因部分貸款遞延以及銀行整批分戶貸款增加。其中，承作新青安貸款286億元，佔比40.28%，為2024年7月以來新高。

對於當前房市看法，央行官員表示，從六都買賣移轉棟數觀察，7月交易量比去年同期減少29%，顯示量縮態勢明顯，「大家不再那麼看好房市」，買氣已有降溫情況。不過，房價大致呈現盤整，部分預售屋價格仍然上漲，視區域而異。

根據統計，7月六都買賣移轉棟數為18856棟，月增4.2%、年減29%；觀察中古屋市場的信義房價指數，7月大台北地區房價指數則比6月增加0.14%，年減0.79％。

值得注意的是，雖然央行政策利率並未調整，但房貸利率已連續13個月上揚。7月五大銀行新承作房貸平均利率2.303%，較6月再增0.02個百分點。央行官員解釋，主要因銀行受第7波選擇性信用管制措施、國銀自主總量管制，以及《銀行法》第72條之2規範影響，放貸更加審慎，銀行多以調高利率因應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財