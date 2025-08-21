晴時多雲

迎戰美國關稅 經濟部推6大策略助醫療生技產業升級

2025/08/21 19:24

經濟部長郭智輝於8月20日下午主持「醫療器材產業座談會」。（經濟部提供）經濟部長郭智輝於8月20日下午主持「醫療器材產業座談會」。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝20日下午主持「醫療器材產業座談會」，邀集12家具有出口美國實績，且曾獲卓越中堅企業獎、國家磐石獎、小巨人獎等中小型醫材及生技業者，針對美國對等關稅措施、新臺幣匯率波動、中小企業海外布局策略等議題深入交流，廣納業者意見，以研商有效的協助方案。

郭智輝指出，醫療生技產業是臺灣下一座護國神山，經濟部支持並鼓勵業者進行高值化及創新研發，導入AI技術，加速開發智慧醫材與新興產品，以維持領先競爭優勢，開拓藍海市場。

面對美方關稅與新臺幣匯率波動的挑戰，經濟部正加強從6大面向規劃因應做法，協助醫材產業升級轉型，並提升整體國際競爭力，包括深耕利基市場，開發高度客製化產品與服務，提升差異化競爭力；以彈性與速度為核心，加快轉型升級，提升價值創造，鞏固全球市場優勢；以從優從簡從速原則，支持中小企業創新研發，並透過補助措施，推動產業研轉型。

經濟部已成立美國達拉斯臺灣貿易投資中心，整合供應鏈與銷售通路，發揮群聚效應；規劃赴美設置產業園區，協助業者布局，並透過高值化、數位化、國際化的轉型路徑，開拓新市場與新客戶；結合公民營銀行及中小企業信保基金，提供中小企業「低門檻、低成本、低風險」的預售遠期外匯避險方案，降低產業匯率風險。

與會業者表示，面對近期新臺幣匯率波動已導致接單不易、匯損影響獲利等情勢，希望政府可以協助穩定匯率。郭智輝表示，匯率由市場供需決定，經濟部持續掌握匯率變動資訊，並與公民營銀行合作推動多項金融支持措施，包括中小微多元振興貸款，以及經濟部與中小企業信保基金合作推出的匯率避險保證機制，額外提供同一企業 6000 萬元保證額度，並於今年底前免收保證手續費，以協助中小企業降低匯率波動影響。

郭智輝強調，美國自今年4月宣布加徵進口關稅以來，經濟部已密集與紡織、金屬、半導體、汽車零組件、電子等出口導向產業進行座談，並將持續深入產業第一線，傾聽需求、蒐集建議，透過精準政策與資源投入，協助我國醫材產業強化韌性，打造具國際競爭力與永續發展的供應鏈，降低匯率波動對中小企業營運的影響。

