ARSI機器人優質獎揭曉 上銀一口氣抱回2大獎

產發署主任秘書陳國軒（中左）、台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）理事長絲國一（中右）與上銀科技團隊合影。（上銀提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕第五屆「機器人智動系統優質獎ARSI」出爐，上銀科技（2049）共贏得二項大獎，分別為高速放電銑削頭獲得「機器人及關鍵零組件研發組」特優獎與下肢復健機器人獲得「系統整合應用組」優良獎，充分展現優秀之智動化成果與持續的創新研發能量。

「機器人智動系統優質獎ARSI」由經濟部產發署主辦，旨在表揚優秀產品與解決方案，推動國內機器人與自動化產業的發展。產發署主任秘書陳國軒頒獎時表示，透過良性競爭，將能持續提升台灣機器人智動系統產業的能量與競爭力。

請繼續往下閱讀...

上銀科技獲獎的高速放電銑削頭RCH-100E為台灣首創，專為高階放電加工產業設計，整合自家力矩馬達直驅技術，精度為傳統機械式的3倍，可高速旋轉並長時間維持高精度。該技術將傳統放電加工升級為「放電銑削」，加工效率提升5倍，精度可達2微米，廣泛應用於航空、半導體與醫療等高精密產業。

另一獲獎產品「下肢復健機器人」，則以「膝、腹、臀三點支撐」的創新設計，協助行走障礙患者及年長者進行輔助行走訓練。系統可即時偵測使用者動作意圖，提供視覺回饋並自動調整訓練難度，達到個人化復健效果。憑藉核心零組件自製優勢，上銀產品價格僅為歐美同類機器人的四分之一，降低患者負擔，實現普及化精準醫療的目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法