大江中國業績比重降至24％ 轉型走向全球市場

2025/08/21 18:52

大江啟動2.0轉型計畫，將走向全球市場。圖為大江董事長林詠翔。（記者陳永吉攝）大江啟動2.0轉型計畫，將走向全球市場。圖為大江董事長林詠翔。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕由於中國內捲嚴重，大江生醫（8436）近五年持續降低中國業績比重，大江生醫董事長林詠翔表示，公司已啟動大江2.0，將轉型為全球化的公司，會分散製造基地，在主要市場城市附近建構小型工廠，以輕資產應對全球地緣政治變局。

林詠翔指出，2020年時，大江的中國業績占公司整體達73%，但他發現中國近幾年內捲嚴重，因此持續調降中國業績比重，到今年上半年，中國占比已降至24%，取而代之的歐美市場，美國從8%提高到30%，上半年歐美市場合計達44%，澳洲市場占比達32%。

因應全球供應鏈變化，林詠翔表示，大江透過輕資產布局，未來將透過至少6座輕資產製造基地與10個跨國公司據點，其中每個製造基地為1000坪左右的小型工廠，搭配辦公室，單一地點投資金額3億元左右，建立高度靈活且具韌性的全球製造與服務體系。這將有助於縮短供應鏈時程，並深化與全球品牌客戶的合作關係。

大江目前產品已行銷全球67個地區，擁有超過1400位品牌客戶，其中包含15家以上年營收達10億台幣的國際企業。林詠翔表示，在品牌國際化、全球研發與製造佈局逐步到位後，公司營收結構將更具彈性，成長動能亦更為多元。結合策略性新產品上市與新市場擴張，公司中長期營運將穩健向上。

