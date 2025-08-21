晴時多雲

台達電機器人投入珊瑚復育 目標5年保存太平洋半數物種

2025/08/21 18:55

台達電以科技力量投入珊瑚復育。（台達電提供）台達電以科技力量投入珊瑚復育。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）以科技力量投入珊瑚復育，管理層今日在屏東國立海洋生物博物館舉辦首屆「台達國際珊瑚復育研討會」，展示協作型機器人應用於耐熱珊瑚培育的成果；台達基金會副董事長郭珊珊指出，集團目標未來5年規劃保存太平洋一半以上、約300種的珊瑚物種。

台達電攜手台灣珊瑚礁學會共同主辦研討會，此次邀請國際自然保護聯盟（IUCN）、美國Mote海洋實驗室、澳洲海洋科學研究所（AIMS）等12家頂尖保育機構、來自8國14位學者與專家齊聚，分享AI珊瑚調查、大面積成像（Large-Area Imaging）建立數位孿生、科技輔助復育等最新趨勢，搭建跨國交流平台。

台達基金會副董事長郭珊珊指出，全球海洋熱浪持續，已造成橫跨82個國家、84%珊瑚礁面臨白化衝擊。台達自投入復育以來，累計已復育超過一萬株珊瑚，將持續結合自身技術與國際合作，推動AI、生態數據量化等應用，為保育注入更多創新動能。

台達珊瑚復育計畫總顧問戴昌鳳表示，台達透過企業與基金會力量推動「科技＋保育」，不僅讓台灣復育視野接軌國際，也促成跨國研究合作，看好今天這場研討會兼具「創新技術」與「實務經驗」，是深化國際交流的重要一步。

國際專家也帶來最新觀察。Mote實驗室Jason Spadaro博士認為，AI可輔助判斷棲地狀況與移植適性；加州大學聖地牙哥分校Stuart Sandin博士則介紹大面積成像技術，能建置珊瑚3D模型，協助在「數位孿生」環境中模擬生態變化，為保育決策提供依據。IUCN首席科學家Thomas Brooks則聚焦降低物種滅絕風險，分享全球合作經驗。

研討會中，台達首度展示協作型機器手臂應用於耐熱珊瑚培育的成果，機器手臂可24小時運作，以跳缸增溫方式加速篩選耐熱基因，突破傳統人工限制，提升復育效率。與海生館合作培育的耐熱珊瑚，最高可在攝氏37度下仍維持50%光合作用效率，展現科技切入生態復育的可行性。

