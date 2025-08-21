靜待鮑爾談話 新台幣重貶1.97角、跌破30.5元關卡

全球央行年會前 新台幣重貶1.97角 跌破30.5元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日反彈，大漲逾300點，但外資卻持續調節台股，繼昨日賣超逾600億元後，今日再砍上百億元，外資熱錢大撤退使新台幣兌美元匯率跌勢加劇，午後一舉貶破30.5元關卡，最後收在30.505元、重貶1.97元，匯價連6黑，並爆出27.73億美元大量。

隨市場陸續消化美國政府擬入股台積電訊息，台積電反彈，帶動台股上漲336.69點，收在23962.13點，三大法人合計賣超61.02億元。其中，外資續賣超101億元。

外資熱錢大舉匯出，出口商賣單越掛越高，使新台幣匯價從開盤後一路走低，盤中最低下探至30.518元，創近3個半月新低。

匯銀主管指出，傑克森霍爾央行年會將於週五登場，市場靜待聯準會主席鮑爾談話。近期市場對AI題材存有泡沫疑慮，美科技股大幅修正，加上台美關稅談判仍未明朗，外資持股水位高，逢高獲利了結並匯出資金，使新台幣跌勢加劇。另一方面，出口商受到經濟部長郭智輝言論影響，不急於拋匯，也進一步助長台幣貶值壓力。

郭智輝昨日在立法院經濟委員會中脫口而出，表示「經濟部已與央行討論，希望匯價不要大幅波動，並能維持過去6年平均的31元水準」。央行隨後發布聲明澄清，強調郭的說法僅反映業者意見，匯率仍將由市場供需決定。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數小跌0.01%，韓元、人民幣與日圓分別小幅升值0.05%、0.03%、0.02%，新幣微貶0.09%，新台幣重貶0.65%，連兩日淪為最弱亞幣。

新台幣匯價從上週以來已經連續6個交易日走貶，累計共貶值5.45角、貶幅1.78％。

