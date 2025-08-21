晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

靜待鮑爾談話 新台幣重貶1.97角、跌破30.5元關卡

2025/08/21 18:14

全球央行年會前 新台幣重貶1.97角 跌破30.5元關卡（記者陳梅英攝）全球央行年會前 新台幣重貶1.97角 跌破30.5元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日反彈，大漲逾300點，但外資卻持續調節台股，繼昨日賣超逾600億元後，今日再砍上百億元，外資熱錢大撤退使新台幣兌美元匯率跌勢加劇，午後一舉貶破30.5元關卡，最後收在30.505元、重貶1.97元，匯價連6黑，並爆出27.73億美元大量。

隨市場陸續消化美國政府擬入股台積電訊息，台積電反彈，帶動台股上漲336.69點，收在23962.13點，三大法人合計賣超61.02億元。其中，外資續賣超101億元。

外資熱錢大舉匯出，出口商賣單越掛越高，使新台幣匯價從開盤後一路走低，盤中最低下探至30.518元，創近3個半月新低。

匯銀主管指出，傑克森霍爾央行年會將於週五登場，市場靜待聯準會主席鮑爾談話。近期市場對AI題材存有泡沫疑慮，美科技股大幅修正，加上台美關稅談判仍未明朗，外資持股水位高，逢高獲利了結並匯出資金，使新台幣跌勢加劇。另一方面，出口商受到經濟部長郭智輝言論影響，不急於拋匯，也進一步助長台幣貶值壓力。

郭智輝昨日在立法院經濟委員會中脫口而出，表示「經濟部已與央行討論，希望匯價不要大幅波動，並能維持過去6年平均的31元水準」。央行隨後發布聲明澄清，強調郭的說法僅反映業者意見，匯率仍將由市場供需決定。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數小跌0.01%，韓元、人民幣與日圓分別小幅升值0.05%、0.03%、0.02%，新幣微貶0.09%，新台幣重貶0.65%，連兩日淪為最弱亞幣。

新台幣匯價從上週以來已經連續6個交易日走貶，累計共貶值5.45角、貶幅1.78％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財