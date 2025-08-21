和康生技體質調整完畢 拚4年內營收翻倍

和康生技目標4年內營收翻倍成長。圖為和康生技總經理陳敬亭。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕大江生醫（8436）集團入主和康生技（1783）已超過4年，和康總經理陳敬亭今日透露，4年前和康只是一家玻尿酸、膠原蛋白及保健品製造商，業務員也僅有2位，4年來大江調整和康體質、基礎都已經打好了，也砍掉不賺錢的保健品事業，業務員也增加至40位，品牌業務營收占比已達60%，目標4年內營收規模增加一倍、市值同步翻倍成長。

陳敬亭提到，和康未來的戰略方向，將持續塑造品牌形象，提高品牌比重、2030年達80%，由於自有品牌產品毛利率逾70%，可望進一步提高公司毛利率與品牌價值；另外積極展開全球佈局，計畫到美國設立子公司，由於目前業績有20-30%來自美國，因此將移轉部分產能到美國。

此外，和康近期也啟動併購計畫，積極尋找具技術互補性或通路協同效益的潛在標的，中期（3-5年）目標為完成至少一件具策略整合效益的併購案，藉此強化研發、生產與品牌力，並切入含藥型醫材等高門檻新興市場，擴大產品線深度與市場版圖。

和康近五年營收年複合成長率（CAGR）達10.4%，今年上半年合併營收3.86億元，稅後淨利1.06億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.18元，目前負債比僅16.5%，財務相對穩健。和康累計1至7月營收為4.51億元，年增26.46%，顯示全球市場佈局策略已開始發酵，陳敬亭表示，未來四年CAGR目標為15-20%，公司營運動能持續向上。

