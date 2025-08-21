jpp-KY上半年EPS 4.61元 下半年審慎樂觀

jpp董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕 jpp-KY 經寶精密（5284）在AI伺服器、航太產業持續成長帶動，第二季合併營收8.44億元，年增80%，每股稅後盈餘2.1元。上半年合併營收16.5億元，年增54%，毛利率約36.22%，優於去年同期的33.28%，業外則受到匯率與可轉換公司債評價的影響，稅後盈餘 2.35 億元，轉虧為盈，上半年每股盈餘4.61元。

展望2025年下半年，jpp指出，訂單能見度持續良好，新廠房與自動化產能的逐步到位將進一步支援高附加價值產品的生產。中長期而言，AI伺服器擴建、能源轉型及全球供應鏈重組三大趨勢持續發酵，位於泰國的經寶製造基地將持續受惠轉單效應。

jpp指出，受惠於AI伺服器與雲端資料中心持續擴建需求，機構件產品如高階伺服器機櫃、電源機構件及通用型伺服器機殼等接單暢旺。能源與儲能相關結構件亦持續出貨，進一步拓展客戶基礎。

航太業務方面，jpp持續出貨予Airbus、Thales等主要客戶，並逐步深化與Safran的合作，穩固在歐洲市場的地位。同時，7月底順利完成對法國Segnere的併購，這是jpp在歐洲的第4家航太子公司，主要專精於航太板金結構件，將進一步補強產品線並提升與歐洲航太供應鏈的整合能力，同時，也積極申請歐盟航太維修與改裝（POA）認證，未來將有助於切入高毛利的航太維修市場，持續拓展事業版圖。

