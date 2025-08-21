晴時多雲

稅收短徵、國發基金無繳庫 前7月總預算歲入達成率不到6成

2025/08/21 17:58

國庫署表示，截至7月底，2025年度中央政府總預算歲入累計實收數1兆8970億元，較2024年同期減少645億元。（記者鄭琪芳攝）國庫署表示，截至7月底，2025年度中央政府總預算歲入累計實收數1兆8970億元，較2024年同期減少645億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國庫署表示，截至7月底，2025年度中央政府總預算歲入累計實收數1兆8970億元，全年預算達成率59.9%，累計分配預算執行率93.6%，較2024年同期減少645億元。另，2025年度總預算編列債務還本1415億元，已於7月中全數償還。

財政部指出，前7月稅課收入累計實收數1兆6890億元，預算達成率60.7%、執行率92.7%，較2024年同期減少257億元，主因綜所稅及營業稅分別增加346億元及112億元，但證交稅、營所稅及貨物稅分別減少352億元、216億元及111億元，以及其他各項稅課收入增減互抵結果。

另，營業盈餘及事業收入、財產收入、規費、罰賠款及其他收入等非稅課收入，累計實收數2080億元，預算達成率54.7%、執行率100.7%，較2024年同期減少388億元，其中營業盈餘及事業收入年減168億元，主因國發基金今年未編列繳庫預算，前7月賸餘繳庫金額減少165億元。

至於規費、罰賠款、財產及其他收入，今年度本項收入執行率為106.6%，但較2024年同期減少220億元，主因2024年同期有國安基金賸餘繳庫，今年國安基金尚未產生賸餘，加上國防部收回以前年度相關專案歲出較2024年同期減少。

財政部國庫署副署長馬小惠表示，2025年度總預算未編列舉債預算，但編列債務還本1415億元，已於7月中全數償還。鑑於美國對等關稅政策及國際經貿情勢變動等因素將影響國內經濟情勢，對整體歲入執行增添諸多不確定，將密切關注歲入執行情形，適時因應。

